Cuartos de final del Mundial 2026, al momento: resultados y equipos clasificados hoy

Los cruces de la siguiente ronda empiezan a quedar definidos rumbo a la final del 19 de julio

Las llaves de cuartos de final tras la eliminación de Estados Unidos. Claro Sports

El Mundial 2026 continúa avanzando hacia su recta final y los octavos de final comienzan a definir a las selecciones que ocuparán un lugar en los cuartos de final. Tras superar la ronda de dieciseisavos, los equipos clasificados afrontan una nueva fase de eliminación directa, donde cada encuentro representa un paso más hacia la lucha por el título.

La actividad de los octavos de final comenzó el sábado 4 de julio con los primeros clasificados a los cuartos de final. Marruecos volvió a dar un golpe de autoridad al eliminar a Canadá, convirtiendo al conjunto de la Hoja de Maple en el primer país anfitrión que queda fuera del Mundial 2026. En el otro encuentro de la jornada, Francia superó a Paraguay para mantener su camino rumbo al título.

El domingo 5 de julio, Noruega dio un batacazo histórico al eliminar a Brasil en Nueva York y su rival será Inglaterra, que venció 3-2 a México en el Estadio Ciudad de México para meterse entre los ocho mejores. El penúltimo día de los octavos comenzó con el adiós mundialista de Cristiano Ronaldo a manos de España y la última anfitriona, Estados Unidos, quedó fuera de la justa al caer goleado por Bélgica

Así se juegan los cuartos de final del Mundial 2026: clasificados y partidos al momento

El próximo jueves 9 de julio arrancarán los cuartos de final. Solo ocho selecciones llegan a esta instancia para conseguir uno de los último cuatro boletos a semifinales. Así están los cruces y el calendario:

Jueves 9 de julio

Partido 97 | Cuartos | Francia vs Marruecos | Estadio Boston | 14:00 CDMX

Viernes 10 de julio

Partido 98 | Cuartos | España vs Bélgica | Estadio Los Angeles | 13:00 CDMX

Sábado 11 de julio

Partido 99 | Cuartos | Noruega vs Inglaterra | Estadio Miami | 15:00 CDMX

| Estadio Miami | 15:00 CDMX Partido 100 | Cuartos | Egipto/Argentina vs Suiza/Colombia | Estadio Kansas City | 19:00 CDMX

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial | Claro Sports

Resultado de los octavos de final, en vivo

Sábado 4 de julio

Partido 90 | Octavos | Canadá 0-3 Marruecos | Estadio Houston | 11:00 CDMX

| Estadio Houston | 11:00 CDMX Partido 89 | Octavos | Paraguay 0-1 Francia | Estadio Filadelfia | 15:00 CDMX

Domingo 5 de julio

Partido 91 | Octavos | Brasil 1-2 Noruega | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 14:00 CDMX | ViX

| Estadio Nueva York Nueva Jersey | 14:00 CDMX | ViX Partido 92 | Octavos | México 2-3 Inglaterra | Estadio Ciudad de México | 18:00 CDMX | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Lunes 6 de julio

Partido 93 | Octavos | Portugal 0-1 España | Estadio Dallas | 13:00 CDMX | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

| Estadio Dallas | 13:00 CDMX | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Partido 94 | Octavos | Estados Unidos 1-4 Bélgica | Estadio Seattle | 18:00 CDMX | ViX

Martes 7 de julio

Partido 95 | Octavos | Argentina vs Egipto | Estadio Atlanta | 10:00 CDMX | ViX

| Estadio Atlanta | 10:00 CDMX | ViX Partido 96 | Octavos | Suiza vs Colombia | Estadio Vancouver | 14:00 CDMX | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

¿Cuándo empiezan los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde se juegan? Fechas y sedes confirmadas

Los cuartos de final del Mundial 2026 reunirán a los ocho mejores equipos del torneo, que buscarán uno de los cuatro boletos disponibles para las semifinales. Esta ronda comenzará el jueves 9 de julio con el Partido 97 y terminará el sábado 11 de julio con una doble cartelera que tendrá el partido número 100 de esta Copa del Mundo. Estados Unidos será el país que albergará los cuatro partidos, con sedes repartidas en Boston, Miami, Kansas City y Los Ángeles.

¿Quién transmite los cuartos de final del Mundial 2026 en vivo y dónde ver? Guía de canales y streaming

Los cuartos de final del Mundial 2026 contarán con transmisión en televisión abierta, TV de paga y plataformas de streaming, por lo que los aficionados tendrán distintas opciones para seguir los partidos en vivo. Algunos encuentros estarán disponibles por señales abiertas como Canal 5 y Azteca 7. Además, ViX transmitirá todos los partidos de esta ronda, por lo que será una alternativa para ver completa la fase en la que los ocho mejores equipos del torneo buscarán su boleto a semifinales.

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