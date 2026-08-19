Claro Sports por W Radio, en vivo | Miércoles 19 de agosto

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Las noticias más importantes del deporte llegan a Claro Sports por W Radio con una jornada marcada por movimientos en el mercado de fichajes y el inicio de una nueva competencia internacional de ciclismo.

El futuro de Armando ‘Hormiga’ González vive horas decisivas, ya que las negociaciones con Olympiacos están muy cerca de concretarse y únicamente faltaría la firma para que el delantero mexicano se convierta en nuevo jugador del conjunto griego y dé el salto al fútbol europeo.

También analizamos la llegada de Miguel Borja al América. El delantero colombiano ya se encuentra en Coapa para incorporarse como refuerzo del equipo azulcrema de cara al Apertura 2026 y convertirse en una nueva opción para el ataque de las Águilas.

Además, repasamos el triunfo de Isaac del Toro en el prólogo de la Vuelta a Alemania, donde el ciclista mexicano comenzó la competencia con una victoria que lo coloca como el primer líder de la clasificación general. Todo esto y las noticias que marcan la actualidad deportiva nacional e internacional, con el análisis y la información de Claro Sports por W Radio

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