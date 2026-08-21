Isaac del Toro en vivo, Vuelta a Alemania 2026: transmisión de la carrera del mexicano en la Etapa 2

¿A qué hora corre Isaac del Toro la Etapa 2 de la Vuelta a Alemania 2026?

La Etapa 2 de la Vuelta a Alemania 2026 se correrá este viernes 21 de agosto sobre un trazado de 197 kilómetros. La jornada partirá desde Schwäbisch Hall, punto donde concluyó la etapa previa, y tendrá como meta Offenbach an der Queich.

La salida está prevista para las 07:00 horas, tiempo del centro de México. Durante la primera parte del recorrido aparecerán varios sectores con desniveles, un escenario que podría propiciar ataques o intentos de fuga. Sin embargo, el perfil cambiará conforme avance la competencia, ya que la segunda mitad tendrá menos dificultades y presentará un terreno prácticamente plano hasta la línea de meta.

Por las características del cierre, existe la posibilidad de que la etapa termine con una llegada al esprint. Los especialistas en velocidad podrían encontrar una oportunidad para buscar la victoria, mientras que los ciclistas que pelean por la clasificación general deberán mantenerse atentos para evitar cortes en el pelotón y posibles pérdidas de tiempo.