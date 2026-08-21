Isaac del Toro en vivo, Vuelta a Alemania 2026: transmisión de la carrera del mexicano en la Etapa 2
Después de imponerse en el prólogo y terminar segundo en la Etapa 1, Isaac del Toro buscará seguir en la pelea por el liderato de Louis Barré
¿Quién transmite en vivo la Vuelta a Alemania y dónde ver por TV y online hoy?
Los aficionados podrán disfrutar en vivo de la Vuelta a Alemania 2026 y seguir de cerca la actuación de Isaac del Toro mediante la multiplataforma de Claro Sports. Además de la señal en directo, Claro Sports ofrecerá información sobre el desarrollo de la competencia, resultados, clasificación general y las principales novedades del ciclista mexicano a lo largo de la prueba.
¿A qué hora corre Isaac del Toro la Etapa 2 de la Vuelta a Alemania 2026?
La Etapa 2 de la Vuelta a Alemania 2026 se correrá este viernes 21 de agosto sobre un trazado de 197 kilómetros. La jornada partirá desde Schwäbisch Hall, punto donde concluyó la etapa previa, y tendrá como meta Offenbach an der Queich.
La salida está prevista para las 07:00 horas, tiempo del centro de México. Durante la primera parte del recorrido aparecerán varios sectores con desniveles, un escenario que podría propiciar ataques o intentos de fuga. Sin embargo, el perfil cambiará conforme avance la competencia, ya que la segunda mitad tendrá menos dificultades y presentará un terreno prácticamente plano hasta la línea de meta.
Por las características del cierre, existe la posibilidad de que la etapa termine con una llegada al esprint. Los especialistas en velocidad podrían encontrar una oportunidad para buscar la victoria, mientras que los ciclistas que pelean por la clasificación general deberán mantenerse atentos para evitar cortes en el pelotón y posibles pérdidas de tiempo.
Clasificación general de la Vuelta a Alemania 2026, al momento
Isaac del Toro volverá a la actividad este viernes 21 de agosto en la Vuelta a Alemania 2026, donde disputará la Etapa 2 todavía dentro de la lucha por los primeros lugares de la clasificación general. El ciclista mexicano llega a esta jornada después de finalizar segundo en la primera etapa en línea, únicamente por detrás de Louis Barré.
El integrante del UAE Team Emirates-XRG inició la competencia con una victoria en el prólogo de Bad Orb. Un día después volvió a colocarse entre los protagonistas al completar los 215.3 kilómetros con llegada a Schwäbisch Hall, aunque un ataque de Barré en los últimos dos kilómetros terminó por definir el resultado. Así marcha la clasificación general:
1. Louis Barré (Team Visma-Lease a Bike) | 5:18:18
2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) | a 0:09
3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) | a 0:18
4. Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) | a 0:28
5. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) | a 0:29
6.Natnael Tesfatsion (Movistar Team) | a 0:30
7. Bart Lemmen (Team Visma-Lease a Bike) | a 0:30
8. Tibor del Grosso (Alpecin-Premier Tech) | a 0:30
9. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) | a 0:33
10. Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) | a 0:33