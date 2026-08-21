De Antonio Agudelo a Egan Bernal: los colombianos que han ganado etapa en la Vuelta a España

Repase a los colombianos que ganaron etapas en la Vuelta a España desde Antonio Agudelo en 1985 hasta Egan Bernal en 2025.

Egan Bernal, pedalista del INEOS – Manon Cruz, Reuters.

Resta un día para que comience la Vuelta a España del 2026 y varios colombianos dirán presente en esta edición 81 en el inicio en Mónaco. A lo largo de la historia son varios los ciclistas ‘Cafeteros’ que se han hecho con alguna etapa en esta grande, razón por la cual en Claro Sports recordamos a quienes lo han logrado.

En el orden cronológico, el primero en hacerlo fue Antonio Agudelo en 1985. El ‘Escarabajo’, que militaba en el equipo Café de Colombia, se impuso en una jornada que inició en Cangas de Onís y terminó en Alto Campo. Fueron 190 kilómetros de distancia y superó a Robert Millar y Pello Ruiz Cabestany.

Ahora bien, el último en salir victorioso de una jornada de la ronda ibérica es Egan Bernal en el año inmediatamente anterior. Ese día, por protestas, la etapa se recortó y hubo como una especie de confusión en la meta que se decretó. Lo cierto es que el zipaquireño fue primero, seguido de Mikel Landa y Brieuc Rolland.

Todos los colombianos que han ganado una etapa de la Vuelta a España

Vale la pena mencionar que hay algunos ‘Escarabajos’ que han ganado más de una fracción. A continuación el listado completo por año, corredor y etapa coronada por cada uno en la Vuelta a España:

Antonio Agudelo | 1985 | Etapa 7.

Francisco Rodríguez | 1985 y 1987 | Etapa 11, 12 y 21.

Luis Herrera | 1987 y 1991 | Etapa 11 y 16.

Carlos Emiro Gutiérrez | 1987 | Etapa 13.

Ómar Hernández | 1987 | Etapa 20.

Fabio Parra | 1988 y 1991 | Etapa 13 y 14.

Alberto Camargo | 1989 y 1990 | Etapa 21 y 12.

Martín Farfán | 1990 | Etapa 18.

Néstor Mora | 1990 | Etapa 9.

Julio César Cadena | 1992 | Etapa 10.

Ángel Yesid Camargo | 1994 | Etapa 10.

Oliverio Rincón | 1993 y 1996 | Etapa 17 (ambos años).

Félix Cárdenas | 2000, 2003 y 2004 | Etapa 10, 16 y 17.

Santiago Botero | 2001 y 2002 | Etapa 7, 21 y 16.

Leonardo Duque | 2007 | Etapa 16.

Winner Anacona | 2014 | Etapa 9.

Esteban Chaves | 2015 | Etapa 2 y 6.

Nairo Quintana | 2016 y 2019 | Etapa 10 y 2.

Miguel Ángel López | 2017 y 2021 | Etapa 11, 15 y 18.

Sergio Higuita | 2019 | Etapa 18.

Rigoberto Urán | 2022 | Etapa 17.

Juan Sebastián Molano | 2022 y 2023 | Etapa 21 y 12.

Egan Bernal | 2025 | Etapa 16.

En total son 38 victorias de etapa de los colombianos en la Vuelta a España, repartidas en 23 corredores. En la investigación que hizo este medio, Víctor Hugo Peña junto a su equipo (US Postal Service) ganó la contrarreloj por equipos del 2004. Como tal en los registros hay quienes se la dan como victoria de etapa y otros no. Lo dejamos a criterio propio.

Por otra parte, en esa misma edición, Peña fue segundo en la crono individual, superado por Tyler Hamilton. Unas semanas después el estadounidense dio positivo en una prueba antidoping y no le dieron ese triunfo. Por decisión de la UCI, al colombiano tampoco le dieron esa fracción, algo que en su momento desató bastante polémica.

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