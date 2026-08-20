Cruz Azul vs Atlas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 5

La Máquina busca retomar la senda del triunfo frente a unos Rojinegros que tienen tres victorias en cuatro partidos. Mira la previa, posibles alineaciones, antecedentes y más

Cruz Azul vs Atlas, en vivo la jornada 5 de la Liga MX | Claro Sports

Cruz Azul busca regresar a la senda del triunfo en la Liga MX. Este sábado 22 de agosto, la Máquina recibe al Atlas en actividad de la jornada 5 del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano. El encuentro se disputará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca, y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX.

El conjunto cementero llega en la décima posición de la tabla general con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas, con ocho goles a favor y ocho en contra. Son dos descalabros consecutivos para los capitalinos, que quieren revertir la situación luego de su caída ante Tijuana por 2-1.

Del otro lado, los dirigidos por Hernán Crespo registran tres victorias y una derrota, con seis goles anotados y uno recibido. El cuadro de Jalisco se ubica en el cuarto lugar de la clasificación y viene de imponerse a los Tigres en casa gracias a los goles de Manuel Capasso y Luís Esteves.

Fecha, horario y dónde ver el Cruz Azul vs Atlas del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Cruz Azul y Atlas, correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará este sábado 22 de agosto en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México). La sede del encuentro será el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. La transmisión del juego estará a cargo de Canal 5, TUDN y ViX. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Atlas para la jornada 5 de la Liga MX 2026

Habrá novedades en las alineaciones de ambos equipos. Para este encuentro Cruz Azul podría recuperar al menos a dos de los cuatro jugadores que estuvieron ausentes frente a Tijuana. Willer Ditta y Agustín Palavecino podrían reaparecer, no así Carlos Rodolfo Rotondi y Gonzalo Piovi.

Del lado rojinegro, la ausencia obligada de Juan José Purata, quien fue expulsado al minuto 70 de la victoria sobre Tigres el pasado fin de semana. El lugar del defensor sería ocupado por Gaddi Aguirre.

Cruz Azul.- Kevin Mier, Chiquete Orozco, Willer Ditta, Omar Campos, Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez.

Kevin Mier, Chiquete Orozco, Willer Ditta, Omar Campos, Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez. Atlas.- Camilo Vargas, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel, Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Duk, Edgar Zaldívar, Alfonso González, Víctor Ríos, Florián Monzón y José Martín.

Antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Atlas en la Liga MX

Cruz Azul llega con los antecedentes recientes a favor. Son tres triunfos consecutivos para los celestes sobre el Atlas, dos de ellos con los capitalinos jugando en casa. Además son siete duelos al hilo sin derrota para la Máquina, pues antes de esas tres victorias fueron cuatro empates.

MÁS INFORMACIÓN: Cruz Azul recupera piezas clave antes de enfrentar al Atlas

El último triunfo del Atlas sobre Cruz Azul se dio en julio de 2023, en la fecha 1 del torneo Apertura. Cabe resaltar que ambas escuadras chocaron en los pasados cuartos de final, con los cementeros avanzando a semifinales gracias a un global de 4-2.

Cruz Azul 1-0 Atlas | Cuartos de final vuelta | Clausura 2026

Atlas 2-3 Cruz Azul | Cuartos de final ida | Clausura 2026

Cruz Azul 2-0 Atlas | Jornada 2 | Clausura 2026

Atlas 3-3 Cruz Azul | Jornada 2 | Apertura 2025

Cruz Azul 1-1 Atlas | Jornada 1 | Clausura 2025

Atlas 2-2 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2024

Cruz Azul 2-2 Atlas | Jornada 16 | Clausura 2024

Atlas 2-0 Cruz Azul | Jornada 1 | Apertura 2023

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 5?

Los momios colocan a Cruz Azul como amplio favorito para llevarse el triunfo este sábado. En Caliente MX la victoria de los celestes tiene un momio de -205, es decir que ganarías 49 pesos por cada 100 apostados. En cambio, el triunfo del Atlas y el empate aparecen con números positivos: +550 y +330 respectivamente.

Si nos enfocamos en resultados exactos, el que menos paga es el 1-0 y el 2-0 a favor de los dirigidos por Joel Huiqui, con un momio de +500. Otro marcador probable es el 2-1 a favor de los celestes con un +550.

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