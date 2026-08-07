Jugando Claro, en vivo: Post fase de grupos, Leagues Cup | Jueves 6 de agosto

Se analiza el debut ganador de América y Cruz Azul en la Leagues Cup 2026 y el duelo Liga MX vs MLS

La Leagues Cup 2026 comenzó con resultados importantes para los equipos mexicanos y en Jugando Claro se analizará todo lo que dejó la primera jornada del torneo que enfrenta nuevamente a la Liga MX contra la MLS. América y Cruz Azul protagonizaron dos actuaciones destacadas, con escenarios distintos pero un mismo objetivo: demostrar el nivel del futbol mexicano ante los clubes estadounidenses.

Las Águilas del América tuvieron un debut contundente ante San Diego FC, en un partido disputado en el Estadio Azteca donde los dirigidos por Guillermo Almada tomaron el control del encuentro desde los primeros minutos. Brian Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante fueron algunos de los futbolistas que marcaron diferencia durante una primera mitad que ilusionó a la afición azulcrema.

Por su parte, Cruz Azul también inició con el pie derecho al vencer 1-0 al Philadelphia Union en territorio estadounidense. La Máquina aprovechó un gol tempranero de José Paradela para conseguir tres puntos importantes y comenzar con confianza su camino dentro de una competencia que vuelve a enfrentar a los representantes de la Liga MX y la MLS.

En Jugando Claro se debatirá el rendimiento de ambos equipos, los jugadores que destacaron y el significado de estos resultados en una Leagues Cup donde cada partido vuelve a poner sobre la mesa la rivalidad entre México y Estados Unidos. América aprovechó su condición de local en territorio mexicano, mientras Cruz Azul mostró capacidad para obtener un resultado positivo fuera de casa.

Además, el programa analizará una de las grandes preguntas que deja la jornada: ¿América y Cruz Azul están demostrando que la sede ya no debe ser una excusa para los equipos de la Liga MX ante la MLS? La conversación, el análisis y los protagonistas de la jornada estarán presentes en Jugando Claro, el espacio donde se discuten las noticias deportivas que marcan la actualidad.

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