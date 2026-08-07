Cruz Azul vence a Philadelphia Union y logra su primer debut ganador en la Leagues Cup

José Paradela marcó el único gol en el Subaru Park y La Máquina rompió una racha negativa en sus estrenos dentro del torneo binacional

Cruz Azul comenzó con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026. La Máquina derrotó 1-0 a Philadelphia Union en el Subaru Park, con un gol tempranero de José Paradela que terminó por marcar la diferencia en un encuentro de resistencia, orden defensivo y momentos de presión por parte del conjunto de la MLS.

El equipo dirigido por Joel Huiqui no necesitó demasiado tiempo para golpear. Apenas al minuto 3, Paradela apareció dentro del área y conectó un remate de zurda que terminó en el costado derecho de la portería, después de recibir una asistencia de Omar Campos. La Máquina encontró así la ventaja prácticamente desde su primera aproximación importante.

José Paradela definió el partido en los primeros minutos | IMAGN IMAGES via Reuters

El inicio parecía todavía mejor para los celestes. Al minuto 13, Omar Campos consiguió mandar nuevamente el balón a las redes tras un error defensivo, pero la celebración duró poco. La jugada fue revisada por el VAR y terminó anulada por una posición adelantada de Gabriel Fernández durante la construcción de la acción.

Philadelphia Union respondió e intentó adueñarse poco a poco del encuentro. Kai Wagner tuvo una de las oportunidades más claras al minuto 16, cuando su disparo pasó muy cerca del poste izquierdo. El conjunto estadounidense comenzó a adelantar líneas mientras Cruz Azul buscaba aprovechar los espacios que aparecían para atacar en transición.

La intensidad también comenzó a reflejarse en las tarjetas. José Paradela fue amonestado al minuto 10 y Jesús Bueno recibió el cartón amarillo al 23. Después de la pausa para hidratación, Philadelphia aumentó su presencia en campo rival, aunque la defensa mexicana consiguió contener los intentos del conjunto local durante el resto de la primera mitad.

Antes del descanso, Cruz Azul tuvo opciones para ampliar la ventaja. Carlos Rodríguez disparó desviado al minuto 37 y Agustín Palavecino estuvo cerca del segundo en el tiempo agregado, con un remate desde fuera del área que pasó apenas a un costado del poste. La Máquina se marchó al descanso con el 1-0 conseguido gracias al madrugador tanto de Paradela.

The Union salió con mayor determinación para la segunda mitad y comenzó a exigir cada vez más al conjunto mexicano. Milan Iloski, Cavan Sullivan y Ezekiel Alladoh generaron aproximaciones que obligaron a Cruz Azul a retroceder varios metros. Cavan Sullivan tuvo dos opciones consecutivas al minuto 58, pero ninguna consiguió convertirse en el empate.

Joel Huiqui reaccionó desde el banquillo al minuto 65 con los ingresos de Luka Romero y Nicolás Ibáñez en sustitución de Omar Campos y Gabriel Fernández. Los movimientos permitieron a Cruz Azul recuperar profundidad y volver a amenazar el arco de Philadelphia en algunos momentos del complemento.

Paradela estuvo cerca de firmar su doblete, mientras Luka Romero también probó desde fuera del área. Al minuto 77, ambos obligaron al conjunto local a intervenir defensivamente en una doble aproximación de La Máquina, cuando el partido entraba en una fase de ida y vuelta y Philadelphia buscaba desesperadamente el empate.

Los últimos minutos fueron de resistencia para los Celestes. Philadelphia cargó el área con centros, tiros de esquina y remates. Milan Iloski desperdició una ocasión al 85 y Bruno Damiani tuvo una oportunidad todavía más peligrosa al minuto 90, pero su remate de cabeza fue detenido bajo los tres postes, manteniendo intacta la mínima diferencia.

Huiqui reforzó su estructura con los ingresos de Josué Díaz y Cristian Jiménez para proteger la ventaja. Philadelphia mantuvo la presión hasta el tiempo agregado, pero los Celestes resistieron los cuatro minutos adicionales y confirmó el triunfo 1-0 en Subaru Park, resultado que le permite comenzar la competencia con tres puntos.

La victoria tiene además un valor histórico para La Máquina, ya que representa la primera ocasión en la que el club gana su partido de debut en una edición de la Leagues Cup. El conjunto celeste logró romper una tendencia que había acompañado sus anteriores participaciones y arrancó el torneo de 2026 con una señal positiva.

Debuts de Cruz Azul en la Leagues Cup desde que es un torneo oficial

La Leagues Cup comenzó a ser considerado como un torneo oficial a partir del año 2023 y desde entonces nunca había iniciado con una victoria. En dicha ocasión debutó con derrota por 2-1 ante Inter Miami con un golazo de tiro libre por parte de Leo Messi en el último minuto.

Al año siguiente La Máquina empató a cero goles con Charlotte, pero en los penales que dan el punto extra, los estadounidense salieron triunfantes por 4-2. El resultado de este 2026 también representa un cambio radical respecto al estreno de la temporada anterior. En la Leagues Cup 2025, el entonces equipo dirigido por Nicolás Larcamón había comenzado con una goleada 7-0 sufrida ante Seattle Sounders. Ahora, bajo el mando de Joel Huiqui se inició con victoria y portería en cero.

José Paradela terminó como el protagonista de la noche. Su anotación al minuto 3 fue suficiente para que Cruz Azul venciera a Philadelphia Union y consiguiera un estreno que nunca había logrado en la Leagues Cup: comenzar su camino en el torneo binacional con una victoria.

Cruz Azul vs Philadelphia Union: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

¡Bienvenidos! Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Cruz Azul y Philadelphia Unión en el Subaru Park de Filadelfia, en duelo correspondiente a la jornada 1 de la Leagues Cup 2026. La Máquina llega a este compromiso como el vigente campeón de la Liga MX al conquistar el Clausura 2026 y el pasado Campeón de Campeones de este año. Por su parte, Philadelphia fue líder de la Conferencia Este en la temporada anterior y llegó hasta semifinales. Sin embargo, en este año parece no irle de la mejor manera al estar en la parte baja de la clasificación de esta zona del campeonato. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Cruz Azul vs Philadelphia Union y a qué hora juegan? Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Cruz Azul y Philadelphia Unión, tienes que seguir la plataforma de streaming de Apple TV con una cuenta activa y una suscripción de pago. Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Cruz Azul vs Philadelphia Union Los dos equipos debutarán en la Leagues Cup 2026 y buscarán hacerlo con el pie derecho al tratar de sumar un triunfo en su andar por el certamen. Se espera que tanto Joel Huiqui como Ryan Richter salgan con sus mejores hombres disponibles. Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Jeremy Márquez; Erik Lira, Agustín Palavecino, José Paradela; Gabriel Fernández, Charly Rodríguez. Philadelphia Unión: Andrew Rick; Frankie Westfield, Japhet Sery Larsen, Nathan Harriel, Kai Wagner; Cavan Sullivan, Danley Jean Jacques, Jesús Bueno, Quinn Sullivan; Ezekiel Alladoh, Milan Iloski. Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Cruz Azul vs Philadelphia Union, según la IA? En Claro Sports le preguntamos a la Inteligencia Artificial sobre quién ganará el partido entre Cruz Azul y Philadelphia Unión en la Leagues Cup 2026 y reveló que su pronóstico favorece ligeramente a La Máquina, pese a que Philadelphia Union jugará en Subaru Park y llega con tres victorias consecutivas como local, además de contar con Milan Iloski, quien suma 10 goles en la MLS y ha marcado en seis partidos seguidos. El cuadro Celeste registra siete goles en tres jornadas del Apertura 2026 y comparte con su rival una racha de tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros; su mayor experiencia competitiva y capacidad ofensiva podrían inclinar un duelo cerrado. Posible resultado: Cruz Azul 2-1 Philadelphia Union.

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