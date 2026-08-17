Peloteando, en vivo | Lunes 17 de agosto

América vuelve a la cima, Cruz Azul tropieza en Tijuana y México celebra su boleto olímpico en flag football femenil; todo, este lunes en Peloteando

Peloteando abre la semana con una agenda cargada de fútbol mexicano e internacional. América recuperó el liderato general de la Liga MX con un plantel en el que los jóvenes tuvieron protagonismo, mientras Cruz Azul atraviesa un momento distinto después de caer ante Xolos de Tijuana y ligar su segunda derrota consecutiva. La mesa también analizará el futuro de la ‘Hormiga’ González, cuya continuidad sigue en manos de Chivas, además del cierre de la jornada 4 del Apertura 2026, que este lunes 17 de agosto tendrá sus últimos dos partidos. Todos los resultados, movimientos y temas que marcan la actualidad del campeonato mexicano estarán bajo la lupa de nuestros expertos.

En el panorama internacional, Cristiano Ronaldo vuelve a colocarse en el centro de la conversación ante la posibilidad de que esté disputando la última temporada de su carrera profesional. Además, México celebra la clasificación olímpica conseguida por la selección femenil de flag football, que aseguró su boleto a Los Angeles 2028 durante el Mundial de la especialidad. No te pierdas el análisis, debate y toda la información deportiva de este lunes en Peloteando, el morning show de Claro Sports que cada mañana te mantiene al día con las noticias, resultados y protagonistas del deporte nacional e internacional, a través de nuestra multiplataforma.

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