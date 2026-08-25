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América vs Cruz Azul: la nueva batalla por el fichaje del Chino Huerta

Publicado por Redacción Claro Sports

El futuro de César ‘Chino’ Huerta vuelve a generar expectativa en la Liga MX con América y Cruz Azul atentos a su situación

Chino Huerta comanda a la legión mexicana en Europa | X: @rscanderlecht
Chino Huerta comanda a la legión mexicana en Europa | X: @rscanderlecht

El futuro de César ‘Chino’ Huerta vuelve a estar en el centro de la conversación dentro del futbol mexicano. El atacante mexicano aparece como una opción que interesa a dos de los clubes más importantes de la Liga MX: América y Cruz Azul, equipos que analizan la posibilidad de incorporarlo a sus proyectos deportivos.

Huerta, quien actualmente milita en Europa, es seguido de cerca por las instituciones capitalinas debido a sus condiciones ofensivas y experiencia internacional. La posibilidad de un regreso al futbol mexicano abriría una nueva disputa entre Águilas y Cementeros, dos equipos que buscan reforzar sus plantillas con jugadores de impacto. LEE LA NOTA COMPLETA

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