La fórmula del América ante Columbus Crew: el antecedente que puede cambiar todo en Leagues Cup

América se reencontrará con Columbus Crew en un duelo decisivo y llega con el recuerdo de una victoria que le dio un título internacional

América se corona en la Campeones Cup | Reuters

América volverá a enfrentarse al Columbus Crew con un antecedente que le brinda confianza. Las Águilas ya conocen la dificultad del equipo estadounidense, pero también tienen el recuerdo de haberlo derrotado en una final por un título, una experiencia que forma parte de la historia reciente del conjunto azulcrema.

El duelo representa un nuevo reto para el equipo dirigido por Guillermo Almada, que buscará avanzar en la Leagues Cup 2026 ante un rival con el que ya protagonizó partidos de alta exigencia. La memoria de aquel triunfo puede convertirse en un factor motivacional para un América que aspira a mantenerse en la pelea por el campeonato. LEE LA NOTA COMPLETA

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