Artemis II, misión a la Luna con histórica tripulación en vivo: fecha, horario y dónde ver el lanzamiento de la NASA

La NASA prepara Artemis II, misión que llevará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años

Lanzamiento de la NASA Artemis | Reuters

La NASA se prepara para el lanzamiento de la misión Artemis II, que marcará el regreso de vuelos tripulados en torno a la Luna después de más de cinco décadas. El despegue está sujeto a una ventana programada entre el 1 y el 6 de abril, desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

El inicio de la cuenta regresiva activó los sistemas necesarios para el vuelo y dio paso a las últimas revisiones antes del lanzamiento. La misión dependerá de las condiciones meteorológicas durante los días establecidos, y en caso de no concretarse, se abriría una nueva ventana semanas después.

De concretarse en la fecha prevista, el despegue se realizará el 1 de abril por la tarde, en un operativo que incluye monitoreo constante de las condiciones técnicas y ambientales. El lanzamiento representa una de las etapas clave dentro del programa Artemis, enfocado en ampliar la presencia humana más allá de la órbita terrestre.

Misión a la Luna 2026: ¿Por qué es histórico el lanzamiento de Artemis II?

La misión Artemis II representa el primer vuelo tripulado que viajará alrededor de la Luna desde las misiones del programa Apolo en el siglo XX.

Este proyecto forma parte de una estrategia de la NASA para retomar la exploración humana en el espacio profundo y establecer bases para futuras misiones.

El recorrido contempla un trayecto de varios días en el que la tripulación orbitará el satélite natural de la Tierra antes de regresar. Este tipo de misión no se realizaba desde hace más de 50 años, lo que coloca al lanzamiento como un punto de referencia en la exploración espacial contemporánea.

¿Cuándo es y dónde ver la misión de la NASA a la Luna?

Si las condiciones se mantienen dentro de lo previsto, el lanzamiento está programado para el 1 de abril a las 18:24, tiempo del Este de Estados Unidos, lo que corresponde a las 16:24 horas, tiempo en la Ciudad de México. La cuenta regresiva comenzó días antes, con la activación de sistemas y preparación del cohete.

La transmisión del evento estará disponible a través de NASA+ y en el canal oficial de YouTube de la agencia, con una cobertura que iniciará horas antes del despegue. Además, la misión tendrá una duración aproximada de diez días, durante los cuales se dará seguimiento a cada fase del vuelo.

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