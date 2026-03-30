¿Qué hacer en Semana Santa 2026 ?: Pokémon, F1 y la luna sobre Reforma, lugares para visitar en CDMX

Desde eventos relacionados con Pokémon hasta actividades ligadas a la Fórmula 1 y espectáculos visuales en Paseo de la Reforma, la capital ofrece varias alternativas

En Paseo de la Reforma se expone una Luna gigante | REUTERS/Annegret Hilse

La Semana Santa 2026 se perfila como una oportunidad ideal para quedarse en la Ciudad de México y disfrutar de una agenda diversa que mezcla entretenimiento, deporte y experiencias urbanas. Desde eventos relacionados con Pokémon hasta actividades ligadas a la Fórmula 1 y espectáculos visuales en Paseo de la Reforma, la capital ofrece alternativas para distintos públicos.

Lejos de ser solo días de descanso, la CDMX se transforma en un espacio con múltiples opciones culturales y recreativas, donde tanto locales como visitantes pueden aprovechar una cartelera que combina actividades gratuitas y de pago. La clave estará en planear con anticipación para aprovechar al máximo cada experiencia.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

En 2026, la Semana Santa se celebrará en abril, comenzando con el Domingo de Ramos el 29 de marzo y teniendo como días principales el Jueves Santo el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. El periodo vacacional se extiende generalmente hasta el domingo 5 de abril, fecha en la que concluyen las celebraciones religiosas.

Estos días suelen representar uno de los periodos con mayor movilidad en el país, pero también una oportunidad para disfrutar de la ciudad con menor tráfico y una oferta cultural más accesible, ya que muchos habitantes salen de vacaciones.

¿Qué puedo hacer en Semana Santa 2026 en CDMX?

La capital mexicana contará con diversas actividades para todos los gustos. Eventos temáticos como Pokémon GO seguirán siendo una opción atractiva para quienes buscan actividades al aire libre, aprovechando parques como Chapultepec o el Centro Histórico para recorrer y participar en dinámicas del juego.

Por otro lado, los aficionados al automovilismo podrán encontrar experiencias relacionadas con la Fórmula 1, desde simuladores hasta exhibiciones en centros comerciales y espacios dedicados al deporte motor. Estas actividades buscan acercar a los seguidores a la experiencia de las carreras.

Uno de los atractivos visuales más llamativos será la instalación de una luna gigante sobre Paseo de la Reforma, una propuesta artística que se ha vuelto popular en distintas ciudades del mundo y que permite a los visitantes capturar imágenes únicas en uno de los puntos más icónicos de la capital.

Además, museos, parques, zonas arqueológicas y eventos culturales complementan la oferta, permitiendo armar planes que combinan entretenimiento, aprendizaje y descanso. La Ciudad de México se posiciona así como una de las mejores opciones para disfrutar la Semana Santa sin salir de la ciudad.

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