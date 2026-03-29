Frente frío 42 en México: estos estados tendrán lluvias, bajas temperaturas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el país continuará con algunos estragos en el clima derivado del frente frío número 42

¿Cómo estará el clima en Ciudad de México? | Reuters

La primavera ya está en marcha, pero el clima en México cuenta otra historia. Este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 42, junto con su masa de aire polar, seguirá influyendo en gran parte del país, con lluvias, descenso de temperaturas y rachas de viento intensas en distintas regiones.

Las condiciones se mantendrán al menos durante este domingo 29 de marzo, con un ambiente que poco se parece al de la temporada primaveral. Aun así, se espera que conforme avance la próxima semana el sistema comience a perder fuerza, lo que permitiría una mejoría gradual en el estado del tiempo y un ligero repunte en las temperaturas en varias zonas del territorio nacional.

¿Qué estados tendrán lluvias y bajas temperaturas por el frente frío 42?

El frente frío número 42 sigue dejando su huella en gran parte del país, provocando un panorama de lluvias intensas y un ambiente frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones más relevantes se concentrarán en el noroeste, occidente, sur y sureste de México, con acumulados muy fuertes en estados como Chihuahua y Durango. En estas zonas, además, se esperan temperaturas mínimas que podrían descender entre los –10 y -5 °C en áreas serranas, donde también se prevén heladas.

En otras regiones del territorio nacional, la combinación de este sistema frontal con una vaguada en altura y el ingreso de humedad seguirá generando lluvias fuertes en entidades como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Estas precipitaciones no llegarán solas: podrían estar acompañadas de descargas eléctricas e incluso caída de granizo. En cuanto al termómetro, zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Oaxaca registrarán temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C, con posibilidad de heladas.

Aunque durante el día se espera una ligera recuperación en las temperaturas en algunas regiones, el frío no dará tregua en las mañanas y noches. Estados como Aguascalientes, Jalisco y Michoacán tendrán mínimas de entre 0 y 5 °C en zonas serranas. A esto se suma el evento de “Norte”, que mantendrá rachas de viento intensas en el sureste, particularmente en el istmo y el golfo de Tehuantepec, reforzando un escenario de clima inestable en distintas regiones del país.

Clima CDMX: lluvia y cielo nublado

En la Ciudad de México, el frente frío número 42 seguirá influyendo en el clima con un ambiente inestable, aunque sin lluvias tan intensas como en otras regiones del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 mm, principalmente por la tarde y noche, a causa de la combinación de canales de baja presión y el ingreso de humedad. Serán precipitaciones intermitentes, acompañadas de periodos de nubosidad variable a lo largo del día.

En el tema de las temperaturas, el día dará un pequeño respiro con valores ligeramente más templados, pero el frío seguirá presente en las mañanas y noches, sobre todo en zonas altas. Las mínimas se ubicarán entre 0 y 5 °C en áreas serranas cercanas al Valle de México, donde no se descartan bancos de niebla que reduzcan la visibilidad. Además, se prevén rachas de viento de entre 40 y 60 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja y mantenga un ambiente fresco durante gran parte de la jornada.

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