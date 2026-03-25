Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, en directo: resultados y horarios del fútbol colombiano

La actualización de lo que va sucediendo en la primera fase del campeonato está en un solo lugar y minuto a minuto.

Balón de la Liga BetPlay Dimayor. – Vizzor Image.

Ya se puede decir que la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I ha entrado en su tramo final. Las 19 jornadas para conocer a los clasificados a los cuartos de final se han ido agostando y ya están perfilando el panorama del campeonato. Así como hay equipos que están muy cerca de asegurar su paso a la siguiente instancia, también hay otros que están prácticamente descartados.

Este artículo de Claro Sports irá actualizando minuto a minuto los marcadores y los movimientos que se presenten en la tabla de posiciones. Aunque esta edición de la liga no define el descenso, las unidades de esta primera fase son las que cuentan para los equipos que tienen como objetivo salvar la categoría este año.

Tabla de posiciones, minuto a minuto

Pos Equipo Puntos Partidos jugados Diferencia de gol 1 Atlético Nacional 27 12 +17 2 Deportivo Pasto 27 13 +5 3 Once Caldas 23 13 +7 4 Junior 22 13 +1 5 Internacional de Bogotá 21 13 -1 6 Millonarios 20 13 +9 7 América de Cali 20 11 +8 8 Deportes Tolima 20 12 +6 9 Atlético Bucaramanga 19 12 +8 10 Deportivo Cali 16 13 +2 11 Águilas Doradas 16 12 0 12 Llaneros 15 12 +1 13 Santa Fe 15 12 -1 14 Fortaleza 14 13 -6 15 Independiente Medellín 13 12 -1 16 Jaguares 11 13 -12 17 Alianza 11 12 -12 18 Cúcuta Deportivo 8 13 -9 19 Boyacá Chicó 8 12 -10 20 Deportivo Pereira 6 12 -12

Partidos y resultados de la jornada 13

Horarios para fecha 14

Águilas Doradas vs Alianza | viernes, 27 de marzo, 4:00 p.m.

Atlético Bucaramanga vs Santa Fe | viernes, 27 de marzo, 8:10 p.m.

Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó | sábado, 28 de marzo, 4:00 p.m.

Deportes Tolima vs Jaguares | sábado, 28 de marzo, 6:10 p.m.

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira | sábado, 28 de marzo, 8:20 p.m.

Internacional de Bogotá vs Junior | domingo, 29 de marzo, 4:10 p.m.

Deportivo Pasto vs Atlético Nacional | domingo, 29 de marzo, 6:20 p.m.

Llaneros vs Once Caldas | domingo, 29 de marzo, 8:30 p.m.

Independiente Medellín vs América de Cali | lunes, 30 de marzo, 6:10 p.m.

Millonarios vs Fortaleza | lunes, 30 de marzo, 8:20 p.m.

¿Qué equipos clasifican?

Por ser año de Mundial, el formato de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se instauró de manera distinta a la habitual. Se quitó la jornada de derbis regionales, con lo cual la primera fase tendrá 19 fechas. Los ocho mejores equipos clasificarán a los cuartos de final y el camino de semifinales y final se definirá por sorteo. Las fases posteriores no contarán para los promedios por los cuales de definirá el descenso a final de año, pero sí para la reclasificación, que otorga cupos a torneos continentales.

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