Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, en directo: resultados y horarios del fútbol colombiano
La actualización de lo que va sucediendo en la primera fase del campeonato está en un solo lugar y minuto a minuto.
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Ya se puede decir que la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I ha entrado en su tramo final. Las 19 jornadas para conocer a los clasificados a los cuartos de final se han ido agostando y ya están perfilando el panorama del campeonato. Así como hay equipos que están muy cerca de asegurar su paso a la siguiente instancia, también hay otros que están prácticamente descartados.
Este artículo de Claro Sports irá actualizando minuto a minuto los marcadores y los movimientos que se presenten en la tabla de posiciones. Aunque esta edición de la liga no define el descenso, las unidades de esta primera fase son las que cuentan para los equipos que tienen como objetivo salvar la categoría este año.
Tabla de posiciones, minuto a minuto
|Pos
|Equipo
|Puntos
|Partidos jugados
|Diferencia de gol
|1
|Atlético Nacional
|27
|12
|+17
|2
|Deportivo Pasto
|27
|13
|+5
|3
|Once Caldas
|23
|13
|+7
|4
|Junior
|22
|13
|+1
|5
|Internacional de Bogotá
|21
|13
|-1
|6
|Millonarios
|20
|13
|+9
|7
|América de Cali
|20
|11
|+8
|8
|Deportes Tolima
|20
|12
|+6
|9
|Atlético Bucaramanga
|19
|12
|+8
|10
|Deportivo Cali
|16
|13
|+2
|11
|Águilas Doradas
|16
|12
|0
|12
|Llaneros
|15
|12
|+1
|13
|Santa Fe
|15
|12
|-1
|14
|Fortaleza
|14
|13
|-6
|15
|Independiente Medellín
|13
|12
|-1
|16
|Jaguares
|11
|13
|-12
|17
|Alianza
|11
|12
|-12
|18
|Cúcuta Deportivo
|8
|13
|-9
|19
|Boyacá Chicó
|8
|12
|-10
|20
|Deportivo Pereira
|6
|12
|-12
Partidos y resultados de la jornada 13
- Once Caldas 1-4 Millonarios (crónica).
- Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá (crónica).
- Alianza 1-0 Deportivo Cali (crónica).
- Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima (crónica).
- Santa Fe 2-1 Independiente Medellín (crónica).
- Jaguares 1-1 Águilas Doradas (crónica).
- Deportivo Pereira 2-2 Cúcuta Deportivo (crónica).
- Junior 2-0 Atlético Bucaramanga (crónica).
- Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto (crónica).
- América de Cali vs Llaneros | miércoles, 25 de marzo, 8:00 p.m.
Horarios para fecha 14
- Águilas Doradas vs Alianza | viernes, 27 de marzo, 4:00 p.m.
- Atlético Bucaramanga vs Santa Fe | viernes, 27 de marzo, 8:10 p.m.
- Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó | sábado, 28 de marzo, 4:00 p.m.
- Deportes Tolima vs Jaguares | sábado, 28 de marzo, 6:10 p.m.
- Deportivo Cali vs Deportivo Pereira | sábado, 28 de marzo, 8:20 p.m.
- Internacional de Bogotá vs Junior | domingo, 29 de marzo, 4:10 p.m.
- Deportivo Pasto vs Atlético Nacional | domingo, 29 de marzo, 6:20 p.m.
- Llaneros vs Once Caldas | domingo, 29 de marzo, 8:30 p.m.
- Independiente Medellín vs América de Cali | lunes, 30 de marzo, 6:10 p.m.
- Millonarios vs Fortaleza | lunes, 30 de marzo, 8:20 p.m.
¿Qué equipos clasifican?
Por ser año de Mundial, el formato de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se instauró de manera distinta a la habitual. Se quitó la jornada de derbis regionales, con lo cual la primera fase tendrá 19 fechas. Los ocho mejores equipos clasificarán a los cuartos de final y el camino de semifinales y final se definirá por sorteo. Las fases posteriores no contarán para los promedios por los cuales de definirá el descenso a final de año, pero sí para la reclasificación, que otorga cupos a torneos continentales.