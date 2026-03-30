Hoy No Circula este 31 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el martes en CDMX y Edomex?

Restricciones vehiculares, posibles cambios por contingencia y sanciones que debes conocer antes de salir en el Valle de México

Hoy No Circula este 31 de marzo 2026 ¿qué autos circulan? Reuters

A pesar de la euforia del Mundial 2026 que ya se siente en la Ciudad de México y el inicio de la Semana Santa, y con ello, los cierres vehiculares y el caos vía, el programa Hoy No Circula se mantiene con normalidad, como una de las medidas clave para controlar la contaminación en el Valle de México, especialmente en días donde la calidad del aire puede verse afectada. Este martes 31 de marzo de 2026 no es la excepción, por lo que miles de automovilistas deberán revisar si su vehículo puede transitar o no para evitar sanciones.

Las restricciones aplican tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y dependen del holograma de verificación, el color del engomado y la terminación de las placas. Además, en caso de contingencia ambiental, las limitaciones pueden endurecerse con la activación del Doble Hoy No Circula. Para evitar multas, corralón o contratiempos en tu día, es importante conocer con claridad qué autos tienen restricción y cuáles están exentos, ya que el incumplimiento puede generar sanciones económicas importantes.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el martes 31 de marzo de 2026 y cuáles sí?

Para este martes 31 de marzo, el programa Hoy No Circula establece que no podrán circular los vehículos con engomado rosa, es decir, aquellos con terminación de placas 7 y 8, que cuenten con holograma 1 o 2 de 5 de la mañana a 22:00 horas, tiempo del centr.

En el caso de los vehículos con holograma 2, la restricción es total sin importar el número de placa. Mientras tanto, los autos con holograma 1 deben respetar la restricción correspondiente al día, en este caso por terminación 7 y 8.

Consulta qué autos descansan este martes 31 de marzo. Foto X: @CAMegalopolis

Sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, así como autos eléctricos, híbridos, motocicletas y aquellos que cuenten con permisos especiales o estén destinados a servicios de emergencia.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando las autoridades ambientales, como la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), decretan una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación, principalmente ozono.

Esta medida busca reducir la cantidad de vehículos en circulación para mejorar la calidad del aire, por lo que amplía las restricciones e incluye a más automóviles, incluso algunos con hologramas que normalmente estarían exentos.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas que van aproximadamente de 2,000 a 3,000 pesos, dependiendo de la entidad y la actualización de la UMA.

Además de la multa, las autoridades pueden remitir el vehículo al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia, elevando considerablemente el gasto para el conductor que incumpla con la normativa.

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