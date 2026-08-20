Posibles alineaciones de Alianza vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay 2026-II

Después de que varios jugadores hicieran labores humanitarias, el ‘Matecaña’ retoma actividades en el campeonato.

Alianza vs Pereira: posibles nóminas | Claro Sports

Se reanuda gradualmente la actividad del fútbol colombiano. La sexta fecha inicia con expectativas para algunos equipos necesitados de la primera victoria en el campeonato liguero. Así es el contexto de Alianza y Deportivo Pereira, dos oncenos que no pueden darse licencias de ceder más terreno.

Los locales vienen de caer a manos del Bucaramanga en casa. De hecho solo suman un punto de nueve posibles en suelo vallenato. Por el otro lado, a pesar de que la ciudad quedó muy golpeada por el sismo, el Pereira busca pisar fuerte y regarlar una alegría a los hinchas damnificados.

Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Juan Viveros, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Jesús Muñoz, Jhaír Castillo; Carlos Esparragoza, Déinner Quiñones, Felipe Pardo y Cristian Vergara. DT: Camilo Ayala.

Posible alineación del Pereira para el juego por la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Pereira: Yimy Gómez; Walmer Pacheco, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Miguel Aguirre; Sebastián Acosta, Yuber Quiñones y Jhon Edison Largacha. DT: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la sexta fecha del campeonato, tendrá su pitazo inicial el viernes 21 de agosto a partir de las 7:30 de la noche (hora COL) en el Estadio Armando Maestre de Valledupar. Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el duelo, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Alianza FC

09.08.2026 | Alianza 2-3 Bucaramanga | Fecha 4.

01.08.2026 | Alianza 1-2 Deportes Tolima | Fecha 2.

26.07.2026 | Alianza 1-1 Fortaleza | Fecha 1.

24.05.2026 | Alianza 2-1 Bucaramanga | Fecha 5 (Copa).

20.05.2026 | Deportivo Cali 1-0 Alianza | Fecha 4 (Copa).

Últimos partidos del Deportivo Pereira

31.07.2026 | Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira | Fecha 2.

24.07.2026 | Llaneros 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 1.

26.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares | Fecha 5 (Copa).

21.05.2026 | Águilas Doradas 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 4 (Copa).

17.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Real Cundinamarca | Fecha 3 (Copa).

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