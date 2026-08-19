El ‘Pibe’ Valderrama tiene claro quiénes deben ser los sucesores de la ’10’ de James Rodríguez en la Selección Colombia

El ‘Pibe’ Valderrama sugiere nombres para sustituir a James Rodríguez como el nuevo ’10’ de la Selección Colombia ante el recambio.

James con la Selección Colombia | Vizzor Image y captura @PibeValderramaP

Una voz más que autorizada para hablar de la Selección Colombia es Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, leyenda de la ‘Tricolor’. Él hace varios años era el creador de juego, un rol bastante importante en el elenco nacional y que al día de hoy sigue teniendo James Rodríguez a pesar de su poca continuidad en clubes.

Casi siempre los entrenadores que ha tenido el conjunto ‘Cafetero’ usan esa figura de ’10’, inclusive cuando en el fútbol moderno ya no se usa tanto como antes. Por ejemplo, Néstor Lorenzo sigue armando una idea con esa posición incluida, sobre todo con el cucuteño como referencia.

No es secreto que Rodríguez ya va de salida y que su nivel ya no es el de antes, lo que obliga a mirar opciones. La más habitual es la de Juan Fernando Quintero, pero el creativo paisa también tiene su kilometraje encima. Con ese panorama, el recambio es prácticamente necesario y ahí es donde principalmente Lorenzo debe empezar a mirar alternativas.

El ‘Pibe’ se atrevió a dar nombres propios en una reciente entrevista con Win Sports, aunque no de manera inmediata. La idea de Carlos es incluirlos de a poco, inclusive algunos de ellos hacen parte del actual proceso de la selección. Eso dependerá también del futuro de James, ya que es el que más le atrae al actual entrenador.

Los creativos para la Selección Colombia, según el ‘Pibe’ Valderrama

“Asprilla (Yaser) que quedó afuera, tenía que estar en el Mundial porque estuvo en las Eliminatorias. Eso le pasa a uno porque cometió alguna cosa. Cuando entraba a jugar, bien. Pasó lo que pasó, lo dejaron afuera, pero pienso que puede estar de número ’10′”, arrancó diciendo.

“De los nuevos, Rengifo, que juega bien en esa posición. Y Carrascal (Jorge), que no sabemos si sí o si no. Para mí sí, pero el problema es que en la selección no juega. Tenemos a James y si estaba afuera, entraba ‘Juanfer’. Pero cuando hay partidos que hay que meter todo porque hay que ganar, no sucedió. En esa posición quedan esos tres, digo yo”, concluyó el exfutbolista profesional.

⚽🔥“Yaser Asprilla tenía que estar en el Mundial. Yaser puede ser el ‘10’ de la Selección. De los nuevos, Rengifo, que juega bien, y Carrascal, que no sabemos si sí o si no, para mí sí, pero el problema es que en la Selección no juega”, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, exfutbolista,… pic.twitter.com/P96u3YyXTG — Win Sports (@WinSportsTV) August 19, 2026

Así visualiza entonces el ‘Pibe’ el recambio en la posición de creativo de la Selección Colombia, dando nombres que ya hacen parte del proceso y uno que viene haciendo las cosas bien en Atlético Nacional. Eso sí, veremos sobre todo si Lorenzo piensa igual que él o si tiene en mente algo distinto para esa zona.

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