¡Portazo a los playoffs en Liga! Las conclusiones que deja la asamblea de la Dimayor

Se mantendrá el formato del campeonato liguero actual, incluidas las 19 fechas y la fase de cuadrangulares.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor. – Vizzor Image.

Todo definido tras la última Asamblea Extraordinaria de la Dimayor, nueve días después del terremoto de 7.4 grados que azotó el occidente colombiano. Lógicamente la actividad tuvo que detenerse hasta nuevo aviso, por lo que el ente futbolero movió su calendario para la reanudación a partir de este miércoles 19 de agosto.

Quedó en el aire si por el corto calendario, quizás, se cambiaría el formato de las competencias. Esto se desmiente completamente después de las decisiones tomadas en la reunión que unió a los 36 clubes del fútbol colombiano. No habrá cambio de sistema: se mantienen los cuadrangulares con sus 19 fechas en la instancia regular. Algo diferente sí habrá en la Copa: partido único hasta las semifinales.

El comunicado de la Dimayor

Así lo reseñó la Dimayor a través de un comunicado oficial, emitido al mediodía de este miércoles, donde se publicaron las decisiones al caso. El primer ítem fue, en efecto, el del formato vigente de la Liga BetPlay sin ninguna variación a pesar de que el propio presidente Carlos Mario Zuluaga evaluara las opciones. Esto conlleva el riesgo de extender el campeonato hasta finales de diciembre.

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Como segunda determinación, se modificó el formato de la la Copa BetPlay. Las fases de octavos y cuartos de final se van a disputar a un solo partido, salvo las semifinales y la gran final (ida y vuelta). “La localía de las llaves se definió respetando lo estipulado con respecto a la vuelta en el reglamento”, reseñó el ente. Si el partido es entre un equipo de la A y la B, será local el de la segunda categoría. En su defecto, si es entre dos clubes de la A, el local será el mejor ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre.

Así se jugarán los octavos de Copa | Foto: Dimayor

Según la Dimayor, las decisiones fueron adoptadas “de manera responsable y consciente del momento que atraviesa el país” para adecuar el calendario de las competencias. Por lo pronto, el único cambio significativo será la Copa BetPlay en aras de reducir la cantidad de partidos.

¿Cuándo vuelve el fútbol colombiano?

Este miércoles 19 de agosto, en efecto, se reanuda la actividad del FPC con los partidos entre Águilas Doradas y Llaneros (4:00 p.m.), así como Cúcuta Deportivo y el Inter de Bogotá (6:00 p.m.). El jueves no habrá fútbol, mientras que el viernes habrá dos juegos más en disputa (Jaguares-Chicó a las 4:05 p.m. y Alianza-Pereira sobre las 7:30 p.m.).

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