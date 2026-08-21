Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Cúcuta Deportivo por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Mientras el Poderoso ha sorprendido con puntaje perfecto en el arranque, el Motilón está en serio riesgo de descender.

Independiente Medellín y Cúcuta Deportivo son polos opuestos.

Avanza la sexta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Es momento para ver uno de los duelos que se ven más disparejos por la actualidad de los equipos. Independiente Medellín ha venido sorprendiendo con puntaje perfecto. Recibirá a Cúcuta Deportivo, conjunto que no encuentra resultados inmediatos y está en serio riesgo de descender nuevamente.

Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Independiente Medellín: Éder Chaux; Esnéyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Jhan Mena; Yony González, Dídier Moreno, Agustín Martegani, John Montaño; Jeison Medina y Juan Córdoba. D.T.: Amaranto Perea.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Sebastián Támara, Leison Ochoa, Brayan Montaño; Víctor Mejía, Samir Mayo, Léider Berdugo; Gustavo Torres, Jaime Peralta y Marlon Carabalí. D.T.: Nicolás Chiesa.

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¿Cómo y dónde ver Independiente Medellín vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La organización dispuso que este juego en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín quedara para este sábado, 22 de agosto, a las 8:15 p.m. Las señales de televisión todavía no se han informado, así que, por ahora, lo único seguro es que estará vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

04.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín.

01.08.2026 | Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali.

29.07.2026 | Vasco da Gama 1-0 Independiente Medellín.

25.07.2026 | Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto.

22.07.2026 | Independiente Medellín 2-2 Vasco da Gama.

Últimos cinco partidos de Cúcuta Deportivo

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19.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Internacional de Bogotá.

08.08.2026 | Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo.

03.08.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo.

26.07.2026 | Once Caldas 5-1 Cúcuta Deportivo.

02.06.2026 | Independiente Medellín 2-1 Cúcuta Deportivo.

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