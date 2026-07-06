EN DIRECTO | Mercado de fichajes, Liga BetPlay Dimayor 2026-II: transferencias de jugadores en el fútbol colombiano

Claro Sports actualiza en vivo los movimientos confirmados por los 20 equipos de la primera división del fútbol profesional.

Mercado de fichajes del fútbol colombiano, en vivo.

En un año atípico por cuenta del Mundial 2026, los equipos del fútbol colombiano van a tener más tiempo del acostumbrado para moverse en el mercado de fichajes de cara a la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Varias instituciones ya han venido confirmando altas y bajas para iniciar una nueva campaña en el campeonato local. Solamente tres equipos siguen con ilusión en algún torneo de Conmebol.

Como es tradición en cada semestre, Claro Sports tiene este completo directo, en el cual se va actualizando la información confirmada sobre los movimientos que los 20 equipos de primera división en Colombia están haciendo para reforzar sus proyectos, pero solamente información confirmada, nada de rumores ni tratos a medias. Dos aspectos a tener en cuenta es la limitación de máximo cuatro jugadores extranjeros por club y que son 25 futbolistas en total para todos.

Este medio tiene normas para garantizar la veracidad de la información sobre un asunto que se ha convertido en nicho de gente sin escrúpulos ni ética periodística: solamente aparecerá información confirmada oficialmente, nada de rumores ni tratos a medias. Junto a cada profesional, aparecerá el club del que proviene o al que se va, según sea el caso. También se indicará la condición de agente libre o de retiro. En el caso de los jugadores que se van porque finalizaron un préstamo, se clasificarán como libres en tanto el club al que regresan no los confirme en sus proyectos.

Altas y bajas en los clubes de Colombia

Águilas Doradas

Altas Flavio Robatto (D.T.) (Bolívar de Bolivia). Bajas Juan David Niño (D.T.) (libre).

Jorge Rivaldo (Athletico Paranaense de Brasil).

Jorge Obregón (Deportivo Pasto).

Iván Arboleda (libre).

Bryan Urueña (libre).

Cristian Cañozales (libre).

Hernán Lopes (libre).

Joaquín Varela (Independiente Medellín).

Diego Hernández (Al-Shorta de Irak).

Alianza

Altas Léyner Palacios (Leones).

Israel Alba (Atlético Bucaramanga).

Déinner Quiñones (Once Caldas). Bajas Carlos Lucumí (Independiente Medellín).

América de Cali

Altas Luis Quiñones (Pachuca de México)

Brayan Córdoba (Cúcuta Deportivo).

Juan Pablo Montoya (Envigado).

Yani Quintero (Deportivo Cali).

Yhormar Hurtado (Always Ready). Bajas Jorge Soto (libre).

Yojan Gacés (Internacional de Bogotá).

Atlético Bucaramanga

Altas Pablo Peirano (D.T.) (libre).

Ómar Albornoz (Cúcuta Deportivo).

Cristopher Fiermarín (Defensa y Justicia de Argentina). Bajas Leonel Álvarez (D.T.) (libre).

Jéfferson Mena (libre).

Fáber Gil (libre).

Israel Alba (Alianza).

Gléyfer Medina (libre).

Carlos de las Salas (libre).

Atlético Nacional

Altas Lucas González (D.T.) (Deportes Tolima). Bajas Diego Arias (D.T.). (libre).

Boyacá Chicó

Altas sin datos. Bajas sin datos.

Cúcuta Deportivo

Altas Marlon Carabalí (Barranquilla). Bajas Brayan Córdoba (América de Cali).

Ómar Albornoz (Atlético Bucaramanga).

Deportes Tolima (Copa Libertadores, octavos de final)

Altas Sebastián Oliveros (D.T.) (Fortaleza).

Luis Sánchez (Once Caldas).

Jorge Cabezas Hurtado (Millonarios).

Miguel Ortega (Llaneros). Bajas Lucas González (D.T.) (Atlético Nacional).

Juan Pablo Nieto (libre).

Juan Pablo Torres (Necaxa de México).

Deportivo Cali

Altas Kalazán Suárez (Internacional de Bogotá).

Edwin Velasco (Deportivo Pasto).

Léyser Chaverra (Independiente Medellín). Bajas Marco Espíndola (libre).

Miguel Sánchez (libre).

Luis Manuel Orejuela (libre).

Andrés Colorado (libre).

Julián Quiñones (libre).

Yani Quintero (América de Cali).

Michael Aponzá (libre).

Andrés Correa (Once Caldas).

Felipe Aguilar (libre).

Deportivo Pasto

Altas Jorge Obregón (Águilas Doradas).

Joyce Ossa (Monagas de Venezuela). Bajas José Bernal (libre).

Wilson Morelo (retiro).

Edwin Velasco (Deportivo Cali).

Deportivo Pereira

Altas sin datos. Bajas sin datos.

Fortaleza

Altas Jhonier Blanco (Llaneros). Bajas Sebastián Oliveros (D.T.) (Deportes Tolima).

Miguel Pernía (libre).

Andrés Arroyo (Pachuca de México).

Independiente Medellín (Copa Sudamericana, repechaje)

Altas Luis Amaranto Perea (D.T.) (A.T. de Selección Colombia).

Joaquín Varela (Águilas Doradas).

Carlos Lucumí (Alianza).

Agustín Martegani (Boca Juniors de Argentina). Bajas Alejandro Restrepo (D.T.) (Bolívar de Bolivia).

José Ortiz (libre).

José Luis Chunga (libre).

Juan Manuel Viveros (libre).

Marlon Balanta (libre).

Leyser Chaverra (Deportivo Cali).

Francisco Chaverra (Millonarios).

Internacional de Bogotá

Altas Cristian Dájome (Santos Laguna de México).

Miguel Pernía (Fortaleza).

Sebastián Girado (Orsomarso).

Diego Duarte (AVS de Portugal).

Yojan Gacés (América de Cali). Bajas Dereck Mocada (Lugano de Suiza).

Kalazán Suárez (Deportivo Cali).

Jaguares

Altas sin datos. Bajas Jhonier Viveros (libre).

Bladimir Angulo (libre).

Carlos Ordóñez (libre).

Fabián Mosquera (libre).

Yairo Moreno (Marathón de Honduras).

Jhon Barrios (libre).

Khaiser Lenis (libre).

Junior

Altas sin datos. Bajas sin datos.

Llaneros

Altas Juan Castilla (libre).

Daniel Quiñones (Internacional de Palmira). Bajas Miguel Ortega (Deportes Tolima).

Kevin Caicedo (libre).

Brian Benítez (libre).

Jhonier Blanco (Fortaleza).

Érik Bodencer (Central Norte de Argentina)

Millonarios

Altas Daniel Ruiz (CSKA Moscú de Rusia).

Francisco Chaverra (Independiente Medellín). Bajas Beckham Castro (Lugano de Suiza).

Diego Novoa (libre).

Álex Castro (libre).

Jorge Cabezas Hurtado (Deportes Tolima).

Nicolás Giraldo (libre).

Once Caldas

Altas Andrés Correa (Deportivo Cali). Bajas Déinner Quiñones (Once Caldas).

Kevin Cuesta (libre).

Kevin Tamayo (libre).

Luis Sánchez (Deportes Tolima).

Santa Fe (Copa Sudamericana, repechaje)

Altas sin datos. Bajas sin datos.

¿Cuándo comienza y acaba el periodo de transferencias en 2026?

Según la información reportada ante FIFA, el periodo de traspasos para Colombia inicia el 13 de julio y finaliza el 10 de agoto. No obstante, se aclara algo importante en el sitio web de la entidad rectora a nivel mundial: cualquier federación puede cambiar esto sin previo aviso. Probablemente, es lo que va a suceder, pues los clubes ya han empezado a moverse.

Liga BetPlay Dimayor 2026-II: fechas de inicio y final

Esta será la edición número 103 del campeonato de primera división del fútbol colombiano. Todavía no hay una fecha confirmada para el inicio. Se está a la espera de que Dimayor defina cuándo va a iniciar la competencia, teniendo en cuenta que es muy probable que esto se dé mientras todavía se están jugando el Mundial 2026.

¿Hay cambios en el reglamento para la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

A inicio de año, hubo varias modificaciones en el reglamento, las cuales se detallan en un artículo de Claro Sports. Con respecto al primer semestre, se presenta una modificación en el formato, ya que regresan los cuadrangulares semifinales. Esto significa más cantidad de partidos y la ventaja deportiva que está en juego para aquellos que logren ocupar las dos mejores posiciones de la primera fase.

¿Qué equipos siguen en competencias continentales?

Después de que se jugaron las fases de grupos de los dos certámenes, solamente tres equipos siguen en competencia internacional. En el caso de los dos que siguen en Copa Sudamericana, se dio porque ocuparon el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores. Los tres conjuntos no tienen más cupos de inscripciones, sino que deben ajustarse a los 25 que permite Dimayor para todos.

Copa Libertadores

Deportes Tolima (octavos de final).

Copa Sudamericana

Santa Fe (repechaje).

Independiente Medellín (repechaje).

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