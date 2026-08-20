Dimayor da a conocer sanción tanto para Atlético Nacional como Jaguares por desmanes de hinchas

Se confirmaron las sanciones de Dimayor para Nacional y Jaguares por riñas entre hinchas en el marco de su partido de Liga BetPlay.

Disturbios hinchas Nacional ante Jaguares | Vizzor Image

El fútbol colombiano regresó luego de unos días de para por la emergencia que vive el país a causa del terremoto del pasado 10 de agosto. Algunos compromisos ya se vienen disputando y la idea es seguir avanzando en el calendario. Dimayor también aprovecha para dar a conocer sanciones de fechas pasadas, como sucedió recientemente con Atlético Nacional y Jaguares.

Recordemos que estos dos equipos se vieron las caras el pasado 2 de agosto por la segunda fecha de la Liga BetPlay en el Jaraguay. Durante el desarrollo del compromiso, la parcialidad del elenco visitante armó una trifulca en una de las tribunas y eso hizo que el partido se tuviera que parar por unos instantes.

Inclusive los hinchas que no se vieron involucrados en la pelea tuvieron que resguardarse en el campo, lo que obligó a los equipos a irse para los camerinos. Ese día el cuadro paisa venció a los de Montería por 0-3, aunque ese triunfo se vio empañado por lo sucedido en las graderías.

Ahora bien, en un reciente informe de resoluciones, Dimayor informó los castigos para ambos clubes. Si bien lo fanáticos de Jaguares no pelearon, como tal la institución es la responsable de la logística, motivo por el cual también los castigaron.

Las sanciones para Nacional y Jaguares

Según el Comité Disciplinarios de la entidad, ambos equipos deben pagar una fecha de sanción sin público en la tribuna occidental norte alta. Seguramente se hará válido en el próximo partido que cada uno tenga como local. Aparte de eso, tendrán que pagar $14 millones de pesos de multa.

A través de la Resolución No. 075 de 2026, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/NCbbtQhWDX#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/9zp7fN2pgi — DIMAYOR (@Dimayor) August 20, 2026

Este 21 de agosto Jaguares recibe al Boyacá Chicó por la fecha seis del torneo finalización, a partir de las 4:05 p.m. Nacional por su parte juega ante Fortaleza en El Campín el 23, también por esa misma jornada. Ambos elencos deberán preparar de la mejor manera esos compromisos.

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