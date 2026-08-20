Jugando Claro, en vivo | Miércoles 19 de Agosto

Analizará el traspaso de Armando González al Olympiacos, la incorporación de Miguel Borja al América y el retorno del Atlante a la Primera División

El mercado de fichajes, los mexicanos que empiezan a llamar la atención en Europa y el regreso del Atlante a Primera División marcarán la agenda de una nueva edición de Jugando Claro. La mesa pondrá bajo la lupa el pase de Armando ‘Hormiga’ González al Olympiacos, el movimiento de futbolistas nacionales hacia el viejo continente y el impacto que puede tener la llegada de Miguel Borja al América.

Uno de los temas centrales será el futuro de la ‘Hormiga’, quien está cerca de iniciar su primera experiencia en Europa después de consolidarse con Chivas. Su salto al Olympiacos no solo representa un cambio importante para el delantero, sino también una nueva muestra de que el mercado europeo mantiene la mirada sobre jugadores mexicanos con proyección y recorrido en la Liga MX.

En Jugando Claro se analizará qué puede encontrar González en Grecia, la competencia que tendrá por un lugar y el escenario que le ofrece un club acostumbrado a disputar torneos internacionales. También se pondrá sobre la mesa si este movimiento puede abrir la puerta para que otros futbolistas mexicanos sigan caminos similares.

La llegada de Miguel Borja al América será otro de los focos de la emisión. El delantero colombiano se incorpora a un equipo que busca mantener protagonismo en el Apertura 2026 y aumentar sus variantes ofensivas en una temporada de alta exigencia.

El análisis pasará por lo que puede aportar Borja dentro del esquema azulcrema, su capacidad para competir por un lugar en el ataque y la manera en que su presencia puede modificar la distribución de minutos entre los delanteros del plantel. También se debatirá si su fichaje ofrece al América una solución inmediata para aumentar la contundencia.

La exigencia en Coapa obliga a cualquier refuerzo a responder desde el inicio y Borja llegará con esa responsabilidad. Jugando Claro evaluará si sus características encajan con el funcionamiento del equipo y hasta dónde puede elevar el nivel de una plantilla que compite por todos los frentes.

El regreso del Atlante a Primera División también tendrá espacio a través de las palabras de Christian ‘Hobbit’ Bermúdez. El veterano mediocampista habló sobre la ilusión que significó volver al máximo circuito y recordó que durante años existió el convencimiento de que el club terminaría regresando.

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