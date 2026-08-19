Miguel Borja llega a la CDMX para cerrar su fichaje con el América

El delantero colombiano de 33 años dejará el Al Wasl para llegar al conjunto del Coapa y reforzar al equipo de Guillermo Almada para el Apertura 2026

Miguel Borja ya aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para cerrar su fichaje con las Águilas del América, luego del acuerdo con el Al Wasl de la liga de los Emiratos Árabes Unidos, el delantero colombiano llegará a Coapa para pruebas médicas y la firma de contrato.

La llegada del jugador de 33 años responde a una de las necesidades que el conjunto azulcrema identificó desde el comienzo del Apertura 2026. El estratega, Guillermo Almada, buscaba aumentar las alternativas en el centro del ataque ante las lesiones y la necesidad de generar mayor competencia interna, en una posición en la que el entrenador ha contado con Henry Martín, Raúl ‘Pantera’ Zúñiga y Patricio Salas.

Borja llegará procedente del Al Wasl, equipo al que se incorporó en enero de 2026 después de que se frustrara su primer intento por jugar en la Liga MX. Durante su estancia en Emiratos Árabes Unidos, el colombiano disputó 16 encuentros entre la UAE Pro League y la AFC Champions League Two, con un balance de ocho goles: cinco en 13 partidos de liga y tres en tres compromisos internacionales.

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El recorrido del delantero también incluye etapas en equipos como River Plate, Palmeiras, Junior de Barranquilla, Atlético Nacional y Gremio. A nivel de clubes registra 216 goles y 40 asistencias en 522 partidos, mientras que su periodo más productivo en cantidad de anotaciones dentro de un mismo equipo fue con River Plate, donde consiguió 62 tantos.

Miguel Borja en el aeropuerto de la CDMX | Capturas Claro Sports

Su eventual incorporación al América también llama la atención por lo sucedido meses atrás con Cruz Azul. A finales de 2025, Borja viajó a México para convertirse en refuerzo de La Máquina, realizó las pruebas médicas e incluso comenzó a trabajar en La Noria mientras esperaba que el conjunto celeste liberara una plaza de jugador no formado en México.

El espacio nunca quedó disponible. Cruz Azul contemplaba movimientos que permitieran liberar una plaza extranjera, pero las salidas necesarias no pudieron concretarse y la operación comenzó a retrasarse. Borja recordó posteriormente aquella negociación: “Hice los exámenes médicos, todo salió bien, pero el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado”. Ante la falta de una solución, decidió aceptar la propuesta del Al Wasl.

Siete meses después, el colombiano tiene una nueva oportunidad de llegar a la Liga MX, ahora con uno de los principales rivales de la Máquina. América avanzó en las conversaciones hasta alcanzar un acuerdo con el equipo de Emiratos Árabes Unidos y su presencia en México representa el siguiente paso del proceso antes del anuncio oficial.

Borja deberá ahora superar los exámenes médicos y completar la firma de su contrato antes de ser presentado como nuevo futbolista azulcrema. De completarse esos trámites sin inconvenientes, Guillermo Almada sumará a un delantero con experiencia internacional y América cerrará una de las posiciones que había buscado reforzar durante el mercado del Apertura 2026.

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