América resuelve desde el primer tiempo y vence a San Diego en Leagues Cup

Brian Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante marcaron para América, mientras Luca Bombino descontó por San Diego en el 3-1

América inició su participación en la Leagues Cup con una victoria 3-1 sobre San Diego en el Estadio Azteca. El equipo capitalino construyó la diferencia durante el primer tiempo con goles de Brian Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante para sentenciar el triunfo

El conjunto azulcrema comenzó con intención ofensiva y generó su primera llegada apenas al minuto 2, cuando Brian Rodríguez remató dentro del área y la defensa rechazó el disparo. Sánchez también probó desde fuera del área poco después, aunque su intento salió desviado.

América se impone a San Diego en la Leagues Cup | Reuters

La apertura del marcador llegó al minuto 11. Cristián Borja avanzó por el sector izquierdo y encontró a Brian Rodríguez dentro del área. El uruguayo definió con la pierna izquierda hacia el poste contrario para colocar el 1-0.

San Diego intentó responder con remates de Anders Dreyer y Lewis Morgan, quienes obligaron a Rodolfo Cota a intervenir. El equipo visitante encontró espacios para aproximarse, pero América mantuvo la ventaja y siguió buscando el segundo tanto. La segunda anotación llegó al minuto 33. Brian Rodríguez volvió a participar en la jugada y asistió al Chiquito Sánchez, quien apareció cerca de la portería para empujar el balón y poner el 2-0.

América se adelanta sin complicaciones | Imago 7

San Diego tuvo una oportunidad dos minutos después con Lewis Morgan, pero Cota respondió con una atajada. América volvió a generar peligro con Henry Martín y Sánchez antes del descanso. En el tiempo añadido de la primera mitad, el equipo local encontró el tercer gol. Tras recuperar el balón y salir al contraataque, Rodríguez asistió a Isaías Violante, quien definió con la pierna derecha desde el sector derecho del área para mandar el partido 3-0 al descanso.

San Diego realizó dos modificaciones para el segundo tiempo con los ingresos de Ian Murphy y Oscar Verhoeven. América mantuvo la posesión en los primeros minutos y Kevin Álvarez tuvo una oportunidad desde fuera del área al 48. El conjunto visitante comenzó a adelantar líneas y generó dos aproximaciones consecutivas al 57 con Gabriel Pirani y Luca Bombino. Poco después, Guillermo Almada realizó modificaciones con las entradas de Alexis Gutiérrez y Alejandro Cárdenas.

El descuento llegó al minuto 63. Oscar Verhoeven encontró a Bombino dentro del área y el jugador de San Diego definió con la pierna izquierda para colocar el 3-1. En la recta final, América generó varias oportunidades para ampliar el marcador. Alexis Gutiérrez y Kevin Álvarez probaron desde fuera del área, mientras que Isaías Violante obligó al arquero CJ dos Santos a intervenir al minuto 81.

América dominó el partido | Reuters

Pero el marcador no volvió a modificarse y América cerró el partido con victoria 3-1. Brian Rodríguez participó en los tres goles del primer tiempo con una anotación y dos asistencias, mientras que Érick Sánchez e Isaías Violante completaron la cuenta. Con este resultado, el conjunto azulcrema comenzó la Leagues Cup con tres puntos y aprovechó la localía en el Estadio Azteca para tomar ventaja en el inicio del torneo.

América vs San Diego: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen América vs San Diego América: Cota, Borja, Cáceres, Reyes, Álvarez, Cervantes, Sánchez, Violante, Brian Rodríguez, Conceicao, Henry Martín San Diego: Dos Santos, Pilcher, Duah, McVey, Thorhallisson,Bombino, Tverskov, Valakari, Dreyer, Morgan, Pirani Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el América vs San Diego, según la IA? En la previa del partido también aparecen las predicciones elaboradas con inteligencia artificial. Las simulaciones colocan al América como favorito para quedarse con la victoria, respaldado por la experiencia de su plantel y su historial en competencias internacionales. Sin embargo, también anticipan un encuentro competitivo, con un San Diego FC que buscará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa en su primer duelo oficial ante las Águilas. Como siempre, la última palabra la tendrá el balón. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el América vs San Diego y a qué hora juegan? El partido del América y San Diego se podrá seguir por la señal de TUDN, y Canal 9 e Imagen TV en puno de las 20:00 horas de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 22:00 horas del Este y 19:00 horas del Pacífico. América vs San Diego, en vivo ¡Bienvenidos al minuto a minuto! La Leagues Cup 2026 continúa con uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la fase de grupos. América inicia su camino en el torneo enfrentando al San Diego FC, en un duelo que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes. Las Águilas llegan con la responsabilidad de pelear por el título y confirmar el buen momento con el que iniciaron la temporada. El equipo dirigido por Guillermo Almada afronta este certamen con el objetivo de volver a ser protagonista a nivel internacional y comenzar con una victoria que le permita tomar ventaja desde el arranque de la competencia. Enfrente estará San Diego FC, la franquicia más reciente de la MLS, que buscará aprovechar este escenario para medirse ante uno de los clubes con mayor historia del fútbol mexicano. El conjunto estadounidense ha llamado la atención por su proyecto deportivo y ahora tendrá una oportunidad para demostrar su nivel en un torneo que enfrenta a equipos de las dos ligas. Todo está listo para el inicio de este encuentro entre América y San Diego FC. Sigue en Claro Sports todas las acciones, los goles y las incidencias de un partido que abre un nuevo capítulo en la historia de ambos clubes dentro de la Leagues Cup 2026.

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