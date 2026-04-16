Shunsuke Nakamura, nuevo entrenador de la selección de Japón para el Mundial 2026

El legenadario mediocampista confesó que se cuestionó su regreso a la selección, pero tras recibir palabras de aliento y entusiasmo del entrenador Moriyasu, aceptó el puesto

Japón vence a Brasil en Tokio | Reuters

En una sorpresiva movida, la Asociación de Fútbol Japonés nombró a Shunsuke Nakamura como nuevo miembro del cuerpo técnico de la selección nacional de Japón, rumbo al Mundial 2026. Este anuncio ha generado revuelo en el mundo del fútbol, no solo por la importancia del nombramiento, sino también por el hecho de que Nakamura regresa al escenario mundial después de 20 años, pero esta vez en un rol diferente.

La noticia se hizo oficial a través de su comunicado oficial: “Nos complace anunciar que Shunsuke Nakamura ha sido nombrado miembro del cuerpo técnico de la selección nacional de Japón (SAMURAI BLUE) que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026”. Este anuncio resalta la relevancia del mediocampista legendario, quien, tras una exitosa carrera como jugador, dará su aporte ahora desde el banquillo, sumándose al equipo de trabajo que sigue bajo la dirección de Hajime Moriyasu.

En el mismo comunicado, Nakamura confirmó que será el nuevo entrenador: “Me complace anunciar que me uniré al cuerpo técnico de la selección nacional de Japón como entrenador. Reflexioné detenidamente sobre el impacto de mi incorporación en un momento tan crucial, justo antes de la final de la Copa del Mundo, pero tras recibir palabras de aliento y entusiasmo del entrenador Moriyasu, decidí aceptar el puesto. Me esforzaré por compartir las mismas aspiraciones que los jugadores de la selección japonesa que compiten a nivel mundial y contribuir a alcanzar los objetivos que el equipo se ha propuesto.”

Trayectoria de Shunsuke Nakamura

Shunsuke Nakamura jugó 98 partidos internacionales con la selección nacional de Japón y anotó 24 goles, participó en las Copas del Mundo del 2006 y 2010. Tras su exitosa carrera como jugador, asumió el cargo de entrenador del Yokohama FC entre 2023 y 2025, y en 2025 obtuvo la licencia JFA Pro, lo que consolidó su camino hacia su nueva faceta como técnico. Aquí su paso como jugador:

1994-1997: Toko Gakuen High School

1997-2002: Yokohama Marinos

2002-2005: Reggina (Italia)

2005-2009: Celtic (Escocia)

2009-2010: RCD Espanyol (España)

2010-2016: Yokohama F. Marinos

2017-2019: Jubilo Iwata

2019-2022: Yokohama FC

A lo largo de su carrera, Shunsuke Nakamura acumuló 408 partidos y 73 goles en la Liga J1, mientras que en la Liga J2 disputó 16 partidos y anotó 1 gol. En su etapa en Europa, jugó 81 partidos y marcó 11 goles en la Serie A de Italia, 128 partidos y 29 goles en la Premiership de Escocia, y 13 partidos en La Liga de España.

Un regreso que sorprende al mundo del fútbol

A menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, Japón ha decidido sumar a Nakamura a su cuerpo técnico como un cambio estratégico. El nombre de Nakamura había sonado como posible sucesor de Moriyasu, pero finalmente se ha confirmado que se integrará al cuerpo técnico en calidad de auxiliar, manteniendo al actual entrenador en el mando del equipo.

El nombramiento de Nakamura ha causado una mezcla de sorpresa y entusiasmo entre los fanáticos. Aunque en un primer momento se manejó que podría asumir el puesto de entrenador principal, la Asociación de Fútbol Japonesa aclaró que el exjugador formará parte de la estructura técnica bajo la dirección de Moriyasu, quien sigue al mando. Se espera que Nakamura aporte su vasta experiencia en el campo, especialmente en la motivación y desarrollo táctico del equipo.

La carrera de Nakamura ha sido una de las más destacadas en la historia del fútbol japonés. Con una influencia clave en su paso por el Celtic, donde se convirtió en una leyenda, y siendo un miembro fundamental de la selección nacional, su regreso al equipo de Japón será un punto de inflexión para la escuadra que buscará superar sus logros pasados en el Mundial. El nombramiento de Nakamura en el cuerpo técnico de Japón marca una nueva era, donde el legado del pasado y las aspiraciones del futuro se fusionan para luchar por el ansiado título mundial.

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