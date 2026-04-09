¡Como en Supercampeones! Japón presenta playera del Mundial 2026 con una apertura de anime

Japón lanzó su uniforme para el Mundial 2026 con un video estilo anime y música original, combinando cultura pop y fútbol en una presentación única

Japón volvió a marcar diferencia fuera de la cancha. La selección asiática presentó su nuevo uniforme rumbo al Mundial 2026 con un video de introducción que abrazó de lleno la estética del anime, en una apuesta que mezcló fútbol, música e identidad cultural. El lanzamiento se dio este jueves 9 de abril y colocó de inmediato al combinado nipón en la conversación global, no solo por el diseño de la camiseta, sino por la forma de contarla.

La campaña de Adidas no pasó desapercibida porque se alejó de la presentación convencional de una equipación. En lugar de limitarse a fotos promocionales o un video de estudio, Japón apostó por una pieza de cerca de 30 segundos con narrativa visual inspirada en el anime, una decisión que conectó con una parte esencial de su cultura pop y con la manera en que el país ha exportado su identidad al mundo durante décadas.

El uniforme de local mantiene el tradicional color azul pero introduce gráficos ondulados en blanco que remiten al mar y al horizonte, una idea que Adidas ha vinculado con la ambición de mirar más allá y superar límites. La prenda fue presentada como un símbolo de determinación y exploración, más que como una simple camiseta para competir en la Copa del Mundo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la relación del video con el lenguaje visual de series deportivas japonesas, al punto de que varios medios relacionaron la pieza con el espíritu de ‘Supercampeones’, mientras que otras referencias apuntaron a ‘Blue Lock’ por el tono moderno y agresivo de la campaña. Ese cruce entre anime y fútbol no fue casual: Japón convirtió la presentación del jersey en una declaración de estilo.

Los nipones vuelven a romperla fuera de la cancha | Reuters

La música también tuvo un papel central en el lanzamiento. La canción ‘Kira‘, utilizada como himno del uniforme, fue interpretada por ADO, artista reconocida en Japón por su vínculo con openings de anime, mientras que la composición fue atribuida a Tatsuya Kitani. Según la explicación recogida en la cobertura del lanzamiento, el concepto busca transmitir una mentalidad ganadora y una versión más libre y creativa del equipo nacional.

La presentación cobra todavía más fuerza porque Japón no llega a 2026 como una selección improvisada ni como simple invitada de lujo. El cuadro nipón fue el primer clasificado al Mundial fuera de los tres países anfitriones, al asegurar su boleto en marzo de 2025, y ya sabe además que disputará en Monterrey su partido del 20 de junio ante Túnez, encuentro que FIFA ha señalado como el duelo número mil en la historia de los Mundiales.

Por eso el impacto del video va más allá de la camiseta. Japón entendió que en el fútbol moderno también se compite en la construcción de marca, en la narrativa y en la conexión emocional con la afición. Mientras otras selecciones presentan sus uniformes con solemnidad, el cuadro asiático eligió una ruta más cercana a su ADN cultural, con una pieza que puede atraer tanto al aficionado tradicional como al público que consume música, animación y moda deportiva.

Te puede interesar