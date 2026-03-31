Todos los partidos del Mundial 2026 que se juegan en México

La Copa del Mundo del próximo año se configura poco a poco y México, como uno de los tres países sede, albergará una serie de encuentros que te enlistamos a continuación

Así los partidos del Mundial que se disputarán en México. | Imago7.

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y México se prepara para vivir una de las ediciones más grandes en la historia del torneo. Como uno de los tres países anfitriones, el país albergará partidos clave de la fase de grupos y duelos de eliminación directa, incluidos el juego inaugural de la selección mexicana y encuentros de figuras y selecciones de talla mundial.

Tres ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, serán sede oficial y recibirán miles de aficionados provenientes de todo el mundo. Entre los duelos destacan los de México dentro del Grupo A, además de choques protagonizados por selecciones como Suecia, Uruguay, España, Colombia, Chequia y Corea del Sur.

A continuación, te presentamos de manera clara todas las fechas y partidos que se disputarán en territorio mexicano durante el Mundial 2026.

Ciudad de México

En la CDMX destacan dos partidos de la selección mexicana, entre ellos, la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio del próximo año. A su vez, el conjunto azteca cerrará su participación en la primera ronda también en esta sede.

Partido 1 | Grupo A | México vs Sudáfrica | Jueves 11 de junio | 15:00 horas

| Jueves 11 de junio | 15:00 horas Partido 24 | Grupo K | Uzbekistán vs Colombia | Miércoles 17 de junio | 22:00 horas

| Miércoles 17 de junio | 22:00 horas Partido 53 | Grupo A | México vs Chequia | Miércoles 24 de junio | 21:00 horas

| Miércoles 24 de junio | 21:00 horas Partido 79 | 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I | Dieciseisavos de final | Martes 30 de junio | 21:00 horas

| Martes 30 de junio | 21:00 horas Partido 92 | Ganador partido 79 v Ganador partido 80 | Octavos de final | Domingo 5 de julio | 20:00 horas

Guadalajara

En la Perla Tapatía, México jugará su segundo encuentro del Mundial, además, se presentará el partidazo entre Uruguay y España.

Partido 2 | Grupo A | Corea del Sur vs Chequia | Jueves 11 de junio | 22:00 horas.

| Jueves 11 de junio | 22:00 horas. Partido 28 | Grupo A | México vs Corea del Sur | Jueves 18 de junio | 21:00 horas.

| Jueves 18 de junio | 21:00 horas. Partido 48 | Grupo K | Colombia vs FIFA PO1 (DR Congo o Jamaica) | Martes 23 de junio | 22:00 horas.

| Martes 23 de junio | 22:00 horas. Partido 66 | Grupo H | Uruguay vs España | Viernes 26 de junio | 22:00 horas.

Monterrey

Mientras tanto, Monterrey será la casa de Túnez al hospedarlos por dos partidos, mientras que también tendrá la definición del Grupo de México con el Sudáfrica vs Corea del Sur.

Partido 12 | Grupo F | Suecia vs Túnez | Domingo 14 de junio | 22:00 horas.

| Domingo 14 de junio | 22:00 horas. Partido 36 | Grupo F | Túnez vs Japón | Sábado 20 de junio | 00:00 horas.

| Sábado 20 de junio | 00:00 horas. Partido 54 | Grupo A | Sudáfrica vs Corea del Sur | Miércoles 24 de junio | 21:00 horas.

| Miércoles 24 de junio | 21:00 horas. Partido 75 | Dieciseisavos de final | 1F vs 2C | Lunes 29 de junio | 21:00 horas.

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