¿Cuántas veces llegó Estados Unidos a cuartos de final en un Mundial?

Estados Unidos enfrenta a Bélgica este lunes con el objetivo de avanzar a cuartos de final del Mundial.

El USMT busca su pase a cuartos de final | CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES VIA AFP

A lo largo de casi un siglo de historia mundialista, Estados Unidos ha vivido más frustraciones que gestas en la Copa del Mundo. Sin embargo, en dos momentos muy puntuales logró romper el molde y meterse entre los ocho mejores del planeta. Hoy, frente a Bélgica, no solo juega un pase más: se juega la posibilidad de reescribir su propia historia.

¿Cuántas veces ha llegado Estados Unidos a cuartos de final del Mundial?

Estados Unidos ha alcanzado la fase de cuartos de final del Mundial en dos oportunidades: 1930 y 2002. En ambos casos, el equipo norteamericano superó la ronda de grupos y avanzó más allá de lo que la mayoría de sus generaciones logró conseguir. Es un registro corto para un país con enorme infraestructura futbolística, pero cargado de simbolismo.

Cada intento posterior —1994, 2010, 2014, 2022— terminó en octavos de final, sin poder cruzar esa barrera. Por eso el partido ante Bélgica no es un cruce más: es la posibilidad de escribir la tercera página de esa historia corta pero significativa.

¿Qué pasó en 1930, la primera gran hazaña estadounidense?

En el Mundial de 1930, disputado en Uruguay, Estados Unidos llegó directo a semifinales gracias al formato del torneo, que no incluía una ronda de cuartos como la conocemos hoy. El equipo, apodado “los carniceros” por su físico, venció a Bélgica y Paraguay en la fase de grupos antes de caer 6-1 ante Argentina.

Ese cuarto lugar sigue siendo el mejor resultado histórico de Estados Unidos en una Copa del Mundo, aunque técnicamente no jugó una ronda de cuartos tal como existe en el formato actual.

¿Por qué 2002 es la referencia real de cuartos de final?

El Mundial de Corea-Japón 2002 marca la verdadera hazaña moderna. Estados Unidos venció a México 2-0 en octavos de final y llegó a cuartos, donde perdió 1-0 ante Alemania, futuro finalista del torneo.

Ese resultado consolidó a la generación de Landon Donovan y Claudio Reyna como la más exitosa en el fútbol masculino estadounidense hasta entonces. Es el único cuartos de final jugado bajo el formato moderno de eliminación directa, y por eso funciona como el punto de comparación obligado cada vez que el equipo llega a esta instancia.

¿Qué pasó entre 1994 y 2022 en los Mundiales?

Entre 1994 y 2022, Estados Unidos disputó siete Copas del Mundo y solo superó octavos de final en 2002. En 1994, como anfitrión, cayó ante Brasil; en 2010 quedó eliminado por Ghana; en 2014 fue Bélgica quien lo eliminó en tiempo extra con un marcador de 2-1; y en 2022 Países Bajos cortó su camino.

Ese patrón de eliminaciones tempranas convirtió a 2002 en una excepción más que en una regla, y explica por qué cada nuevo cruce de octavos genera tanta expectativa entre la afición hispanohablante en Estados Unidos.

¿Puede Estados Unidos repetir la hazaña ante Bélgica hoy?

Sí, matemáticamente puede, y el historial reciente juega a favor de Estados Unidos en cuanto a nivel competitivo. El duelo de este lunes representa la revancha directa de la eliminación de 2014, cuando Bélgica avanzó gracias a goles de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

Doce años después, con un plantel más experimentado y jugando como anfitrión, Estados Unidos busca borrar esa herida y sumar su tercer cuartos de final histórico. Si lo logra, igualará en cantidad —aunque no en contexto— la gesta de 1930 y confirmará a 2002 como el inicio de una nueva era competitiva para el fútbol estadounidense.

A lo largo de casi un siglo de historia mundialista, Estados Unidos ha vivido más frustraciones que gestas en la Copa del Mundo. Sin embargo, en dos momentos muy puntuales logró romper el molde y meterse entre los ocho mejores del planeta. Hoy, frente a Bélgica, Estados Unidos no solo juega un pase más: se juega la posibilidad que esta generación se convierta en una de las mejores de la historia del país.

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