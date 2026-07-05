Polémica en el Mundial: Gobierno de Estados Unidos habría influido para quitarle la tarjeta roja a Balogun

Pese a sanción inicial en el Mundial, la FIFA habría recibido llamada desde la Casa Blanca para buscar se revise la tarjeta roja sobre el delantero

A pesar de su expulsión, el delantero verá acción ante Bélgica | Reuters

La tarjeta roja de Folarin Balogun en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 ya generó polémica tanto en el ámbito deportivo como político. El delantero estadounidense fue sancionado tras un pisotón a Tarik Muharemović en la victoria de Estados Unidos 2-0 sobre Bosnia, sin embargo dicha sanción ya fue retirada, y el delantero podría jugar ante Bélgica.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, la Casa Blanca habría realizado una llamada directa a la FIFA solicitando a Gianni Infantino que se revisara la decisión. Fuentes cercanas al proceso aclararon que no se trató de una presión formal, sino de una petición para analizar si la tarjeta roja se aplicó correctamente conforme al reglamento.

Balogun lidera a Estados Unidos en el torneo con tres goles, igualando registros históricos de Landon Donovan en una misma edición del Mundial. Uno de esos goles abrió la ventaja frente a Bosnia, consolidando su impacto ofensivo en el equipo.

Tras la revisión, la FIFA determinó que la suspensión de Balogun queda bajo un período de prueba de un año. La medida indica que, en caso de reincidencia en infracciones similares, la sanción será aplicada y podría añadirse otra penalización conforme al reglamento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión de la FIFA a través de su cuenta oficial de ‘X’ (Twiiter). “Agradezco a la FIFA por hacer lo correcto y revertir lo que consideré una gran injusticia”, escribió.

Así el mensaje de Trump tras la anulación de la tarjeta | @realDonaldTrump

Esta resolución permite que Balogun pueda participar en el cruce de octavos de final, equilibrando la decisión que inicialmente le impedía jugar y suavizando el efecto de la sanción en la selección estadounidense. La controversia sobre la tarjeta roja se suma a la atención mediática que ha generado la actuación del jugador.

Con esta medida, la FIFA y las autoridades estadounidenses buscan garantizar que las decisiones disciplinarias sean revisadas sin afectar la continuidad competitiva del equipo. La presencia de Balogun en los octavos representa un alivio para Estados Unidos de cara a los próximos compromisos del torneo.

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