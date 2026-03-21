Isaac del Toro, en vivo por CLaro Sports: ¿cuándo es La Vuelta al País Vasco?

Disfruta la Itzulia Basque Country del lunes 6 al sábado 11 de abril a través de la multiplataforma de Claro Sports

Isaac del Toro, en vivo por Claro Sports

Luego de su participación en la Milano Sanremo 2026, el ciclista mexicano Isaac del Toro participará en la edición 64 de La Vuelta al País Vasco 2026 (oficialmente conocida como Itzulia Basque Country), que se llevará a cabo en el norte de España del 6 al 11 de abril de 2026 y la podrás seguir completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. Esta será una de las pruebas más demandantes del calendario WorldTour. Del Toro formará parte del UAE Team Emirates, que llega como gran favorito tras llevarse las últimas dos ediciones de la mano de Joao Almeida y Juan Ayuso.

Esta será la tercera participación de del Toro en la Itzulia, una carrera en la que ya ha dejado su huella. En su debut de 2024, el mexicano logró un séptimo lugar en la clasificación general, mientras que en la edición de 2025, terminó en la posición 15. Esta vez, la competencia se presenta aún más desafiante, con ciclistas de gran calibre como su excompañero Juan Ayuso, Paul Seixas de Francia, Ben Healy de Irlanda y el experimentado Primoz Roglic, considerado uno de los grandes referentes históricos del pelotón mundial.

La competencia constará de seis etapas, con un recorrido total de 809,6 kilómetros y un impresionante 16.154 metros de desnivel acumulado. Además, los ciclistas tendrán que afrontar 29 puertos puntuables, repartidos entre cuatro de primera categoría, siete de segunda y 18 de tercera, lo que convierte esta carrera en un desafío ideal para corredores completos que dominen tanto las subidas como las etapas de ritmo rápido.

Primera etapa | Bilbao-Bilbao, 13.9 km contrarreloj individual

La primera etapa comenzará el lunes 6 de abril, con una contrarreloj individual de 13,9 km en Bilbao, donde los corredores podrán marcar las primeras diferencias en la clasificación general. Aunque la etapa no será decisiva, servirá para establecer los primeros movimientos tácticos y posicionar a los favoritos de cara a las jornadas siguientes. Los especialistas en contrarreloj podrán aprovechar esta ocasión para vestirse de líder, mientras que los escaladores tratarán de minimizar las pérdidas.

Primera etapa | https://itzulia.eus/

Segunda etapa | Pamplona-Iruña-Cuevas de Mendukilo, 164 km

En la segunda etapa, que se disputará el martes 7 de abril, los corredores se enfrentará a un recorrido de 164 km desde Pamplona-Iruña hasta Cuevas de Mendukilo. Esta jornada introduce el terreno clásico de la Itzulia, con más de 3.300 metros de desnivel acumulado. Aunque no cuenta con un final explosivo, el desgaste será constante, lo que puede abrir la puerta a fugas bien organizadas o a movimientos tácticos por parte de los equipos de la general. Los favoritos deberán estar atentos, aunque es probable que aún no se busque un ataque decisivo.

Segunda etapa | https://itzulia.eus/

Tercera etapa | Basauri-Basauri, 152,8 km

La tercera etapa, prevista para el miércoles 8 de abril, será de 152,8 km en el circuito Basauri-Basauri, con 2.900 metros de desnivel. Esta jornada de kilometraje medio exigirá un ritmo alto desde el inicio, con pocos momentos para relajarse. Si la clasificación general está muy ajustada, los ataques lejanos pueden ser una opción, aunque no se espera que la etapa sea determinante. Sin embargo, puede ser peligrosa para los corredores mal colocados o con equipos menos fuertes.

Tercera etapa | https://itzulia.eus/

Cuarta etapa | Galdakao-Galdakao, 167,2 km

El jueves 9 de abril se disputará la cuarta etapa de 167,2 km en el recorrido Galdakao-Galdakao, con más de 3.200 metros de desnivel. Esta jornada exigirá regularidad y una buena lectura de carrera, sin un final claro que favorezca a un tipo de corredor específico. Los ataques podrían producirse en cotas intermedias, y los equipos con más corredores en buena posición tendrán la oportunidad de jugar sus cartas. El cansancio acumulado de las jornadas previas comenzará a notarse, lo que afectará a los más fatigados.

Cuarta etapa | https://itzulia.eus/

Quinta etapa | Eibar-Eibar, 176,2 km

El viernes 10 de abril, la quinta etapa será la más dura de la competición. Con un total de 176,2 km y 3.841 metros de desnivel positivo, esta etapa se disputará en Eibar (Guipúzcoa), terreno habitual de la Itzulia. Esta será una jornada clave para los favoritos de la clasificación general, quienes buscarán ataques directos para marcar diferencias. Se espera que el gran día para la clasificación se defina aquí, dejando a los ciclistas sin margen de error.

Etapa cinco | https://itzulia.eus/

Sexta etapa | Antzuola-Bergara, 113,7 km

El sábado 11 de abril culminará la Vuelta al País Vasco 2026 con una última etapa de 113,7 km entre Antzuola y Bergara. Aunque es la etapa más corta, acumula casi 3,000 metros de desnivel, lo que garantiza que la tensión se mantendrá hasta el final. Si la clasificación general llega ajustada, se vivirán marcajes constantes, y cualquier intento desde lejos será crucial. La etapa servirá para definir la victoria final, si la general sigue siendo ajustada.

Sexta etapa | https://itzulia.eus/

¿Cuándo y dónde ver en vivo La Vuelta al País Vasco?

Del lunes 6 al 11 de abril y con un recorrido tan exigente y equilibrado, la Vuelta al País Vasco 2026 promete ser una prueba de resistencia, estrategia y regularidad. Para Isaac del Toro, esta será una excelente oportunidad para seguir demostrando su nivel en una de las competiciones más prestigiosas del calendario ciclista. Además, la carrera la podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, permitiendo a los aficionados seguir cada uno de los emocionantes momentos de esta clásica prueba del ciclismo mundial.

Isaac del Toro, confirmado para Las Clásicas de las Ardenas 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro confirmó su participación en las tres clásicas de las Ardenas que se disputarán en abril, previo a su participación en la Vuelta al País Vasco. Del Toro confirmó en ESPN que estará presente en la Amstel Gold Race el 19 de abril, seguida de La Flecha Valona el 22 de abril, y finalmente Lieja-Bastoña-Lieja el 26 de abril. Esta última será su segundo monumento en 2026, un hito importante en su carrera, ya que enfrentará uno de los desafíos más prestigiosos del calendario ciclista mundial. Estas competiciones son conocidas por sus exigentes recorridos montañosos, lo que representa una gran oportunidad para que Del Toro siga demostrando su nivel en el pelotón internacional.

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