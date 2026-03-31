Gerardo Ulloa encabeza la convocatoria de México para el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña

La selección mexicana que integra a 12 pedalistas competirá en las modalidades Cross Country Olímpico y Short Track elite

Gerardo Ulloa en acción durante una competencia | @COM_Mexico

El tapatío, Gerardo Ulloa, encabeza la convocatoria de la selección mexicana que participará en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña 2026 que se celebrará en San Juan del Paraná en Paraguay, del 15 al 19 de abril.

Ulloa, de 29 años y máximo representante de México en la especialidad, buscará refrendar la corona continental conseguida el año pasado en Heredia, Costa Rica, dentro de la modalidad Cross Country Olímpico (XCO) elite. En esa competencia, Ulloa superó al brasileño Ulan Bastos Galinski y al argentino Catriel Soto, quienes completaron el podio.

En 2025, Gerardo Ulloa combinó competencias de mountain bike y ruta. En montaña ganó el Campeonato Nacional y fue medalla de oro en la Copa de Francia en la especialidad de short track, mientras que en la carretera fue tercero en el Campeonato Nacional de Ensenada que ganó Isaac del Toro.

En el primer trimestre del año, Ulloa ha logrado buenos resultados, cosechando importantes puntos con los que ha conseguido subir al peldaño 12 del ranking mundial cross country, en su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La selección mexicana que integra a 12 pedalistas competirá en las modalidades Cross Country Olímpico y Short Track elite con seis corredores, y seis en las categorías sub 23 y junior.

Además de José Gerardo Ulloa, integran la lista de corredores elite, Adair Gutiérrez Prieto, que fue bronce el año pasado en Costa Rica, Iván Aguilar Villegas, Daniel Castillo, Fátima Hijar Marín y María Carolina Flores; en sub 23 van Carlos Alberto García, Eismar Rodríguez, Joy Harumi Méndez y Yoselín Morales de la Cruz; en las pruebas junior competirán Arumy Carreón y Julio César Ibarra.

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