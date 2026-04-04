Cruz Azul vs Pachuca en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 13 de Liga MX 2026

La Máquina llega a este partido en busca de los tres puntos para luchar por la cima del torneo ante Chivas, pero los Tuzos quieren cerrar en casa la Liguilla y la victoria es fundamental

Cruz Azul y Pachuca se enfrentan este sábado 4 de abril en la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:05 horas. La Máquina llega como uno de los equipos protagonistas del torneo, mientras que los Tuzos buscan consolidarse en puestos de Liguilla en la recta final del campeonato.

El conjunto celeste ocupa el segundo lugar de la tabla general con 27 puntos y presume la segunda mejor ofensiva del torneo con 23 goles a favor. Por su parte, Pachuca se mantiene en la quinta posición con 22 unidades, en una lucha directa por asegurar su lugar en la fase final y quedar dentro de los cuatro mejores. Ambos equipos vienen de empatar 1-1 en la jornada 12, ante Mazatlán y Toluca, respectivamente.

¿Quién transmite en vivo el Cruz Azul vs Pachuca y dónde ver el partido de este 4 de abril de 2026?

El partido entre Cruz Azul y Pachuca correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX se podrá ver en México a través del Canal 5 en televisión abierta, en plataforma de paga en TUDN y en streaming en ViX, mientras que online, podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports, con todos los detalles antes, durante y después del encuentro.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Pachuca para la jornada 13 del Clausura 2026

Cruz Azul podría presentar algunas modificaciones en su once inicial bajo la dirección de Nicolás Larcamón debido a la Fecha FIFA, quien ha mantenido una base sólida durante el torneo. Sin embargo, tras el empate en la jornada anterior, no se descartan ajustes en distintas zonas del campo.

Por su parte, Pachuca, dirigido por Esteban Solari, también podría mover piezas en busca de recuperar puntos importantes. El equipo hidalguense ha mostrado regularidad, pero necesita afinar detalles para mantenerse en zona alta de la clasificación. Estas son las posibles alineaciones.

Cruz Azul | Andrés Gudiño, Jorge Rodarte, Willer Ditta, Amaury García, con Gonzalo Piovi, Omar Campos, Luca Romero, Andrés Montaño, Jeremy Márquez, José Paradela y Nicolás Ibáñez.

Pachuca | Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Brian García, Carlos Sánchez, Víctor Guzmán, Christian Rivera, Oussama Idrissi, Alexei Domínguez, Salomón Rondón, Robert Nunes.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Pachuca

Cruz Azul y Pachuca han protagonizado enfrentamientos equilibrados en los últimos torneos, con resultados divididos entre ambos clubes. Sin embargo, la Máquina ha logrado imponerse en encuentros recientes, lo que le da un ligero dominio en la serie más cercana.

El historial reciente muestra partidos cerrados y con pocos goles, lo que anticipa un duelo competitivo en esta jornada 13. Ambos equipos han sabido aprovechar sus momentos, por lo que el resultado suele definirse por detalles puntuales. Últimos resultados:

Pachuca 0-1 Cruz Azul | Jornada 8 | Apertura 2025

Cruz Azul 2-1 Pachuca | Jornada 6 | Clausura 2025

Pachuca 2-4 Cruz Azul | Jornada 10 | Apertura 2024

Cruz Azul 0-1 Pachuca | Jornada 1 | Clausura 2024

Pachuca 1-0 Cruz Azul | Jornada 5 | Apertura 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito Cruz Azul vs Pachuca y cuánto paga?

Para duelo entre Cruz Azul y Pachuca, los momios de caliente.mx posicionan a la Máquina como favorita con un momio de -118 para ganar el partido, mientras que el empate se paga a +285. Por su parte, Pachuca tiene un momio de +280, lo que refleja una ligera ventaja para Cruz Azul en este duelo. Estos números sugieren una contienda bastante equilibrada, pero con el equipo celeste como el principal candidato a llevarse los tres puntos.

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