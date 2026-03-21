Isaac del Toro en vivo: resultado de la carrera Milano Sanremo 2026, ruta y recorrido en directo

El ciclista mexicano busca dar una nueva actuación destacada tras ganar la Tirreno-Adriático 2026 hace unos días

Isaac del Toro, en vivo en la Milano Sanremo 2026 | Foto: Marco Bertorello / AFP

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto de la edición 117 de la carrera de Milano Sanremo 2026, donde el ciclista mexicano, Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates, busca su segunda victoria en el año.

El de Ensenada, Baja California llega a esta carrera al norte de Italia después de ganar la Tirreno-Adriático el pasado domingo 15 de marzo. Por lo que el mexicano querrá asestar un nuevo golpe en su carrera sobre la bicicleta, donde se ha ganado la admiración de la afición mexicana y del resto del mundo.

¿A qué hora inicia la carrera Milano Sanremo 2026 hoy 21 de marzo?

La carrera de Milano Sanremo se llevará a cabo este sábado 21 de marzo, en punto de las 02:50 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo la carrera del mexicano Isaac del Toro en la Milano Sanremo 2026?

La participación de Isaac del Toro podrá seguirse en vivo en México a través de ESPN y la plataforma Disney+. Además, sigue al mexicano a través del minuto a minuto de Claro Sports con seguimiento completo al desarrollo del pelotón, actualizaciones en tiempo real y la definición en la línea de meta.

Ruta y recorrido de la Milano Sanremo 2026

El recorrido de la carrera de Milano Sanremo 2026 iniciará en la localidad de Pavía en la región de Lombardía para terminar en Sanremo en la provincia de Imperia, Italia. Con lo que se finalizará un recorrido de 298 kilómetros, en el que 168 ciclistas buscarán quedarse con la victoria entre ellos el mexicano, Isaac del Toro.

Equipos y lista de salida de hoy

La edición 117 de la carrera Milano Sanremo 2026 iniciará con 25 equipos, con un total de 168 ciclistas. Por lo que Isaac del Toro del UAE Team Emirates tendrá que mostrar su mejor rendimiento para sumar una nueva victoria en lo que va del 2026.

Entre los equipos más importantes que destacan para el inicio de salida de la competencia está el de Isaac del Toro. Así como INEOS Grenadiers, Movistar Team, Red Bull BORA, Team Jayco AlUla y Alpecin Premier Tech donde destacan ciclista de alto rendimiento como Isaac, Mathieu van der Poel, Tobias Andersen, Michael Valgren, Filippo Ganna, Giulio Ciccone, Mathias Vacek, Marcel Camprubí, Primoz Roglic, Gianni Moscon, Mauro Schmid, Gout van Aert, y Tadej Pogacar.

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