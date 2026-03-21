Pogacar rompe la maldición y conquista la Milano Sanremo de la mano de Isaac del Toro

En su sexto intento, Pogacar gana Sanremo tras años de frustración, alcanza 11 Monumentos y ejecuta el plan perfecto con Del Toro

El esloveno conquistó su 11° Monumento | Marco Bertorello/AFP

Tadej Pogacar conquistó por primera vez la Milano Sanremo. El ciclista esloveno, campeón del mundo y referencia absoluta del pelotón, resolvió una de las cuentas pendientes más persistentes de su carrera al imponerse en la “Classicissima”, en una edición marcada por la tensión táctica, una caída clave y la ejecución perfecta del plan de UAE Team Emirates,con Isaac del Toro como pieza central.

La carrera en el norte de Italia había sido, hasta ahora, el límite más claro en su trayectoria. En 2020 fue 12º; en 2022 terminó quinto tras gastar de más en el Poggio; en 2023 fue cuarto, superado tácticamente; y en 2024 y 2025 firmó dos terceros lugares consecutivos sin lograr soltar a sus rivales en el momento decisivo.

Con la victoria, que se le había negado en cinco intentos previos, Pogacar alcanzó su undécimo Monumento, cifra con la que empata a Roger De Vlaeminck como el segundo máximo ganador de estas carreras, solo por detrás de Eddy Merckx con 19.

Además, tras conquistar su cuarto escenario diferente (Il Lombardia, Liège–Bastogne–Liège, Tour de Flandes y ahora la Milano Sanremo) quedó a solo uno de completar el llamado “Monument Sweep”, una hazaña lograda únicamente por tres ciclistas en la historia: Merckx, De Vlaeminck y Rik Van Looy. El único que le falta es París Roubaix, el “Infierno en el Norte”, que se correrá el próximo 12 de abril.

Isaac del Toro, clave en el triunfo de Pogacar

El plan del UAE Team Emirates sufrió un duro golpe en los primeros kilómetros del trayecto. El suizo Jan Christensen sufrió una caída que lo dejó fuera de la acción, con una fractura de clavícula. Sin embargo, el equipo reaccionó a tiempo para ajustar el plan, con Isaac del Toro como escudero principal.

El segundo contratiempo llegó con un momento de máxima tensión sobre las aspiraciones del esloveno, que respondió con una épica remontada. A poco más de 30 kilómetros para la meta, estuvo involucrado en una caída, que lo dejó con el maillot completamente desgarrado y raspones visibles en la piel. Lejos de comprometer su rendimiento, logró reconectar con el grupo, reposicionarse y ejecutar el plan sin margen de error.

¡Pogacar al suelo!💥



El campeón del mundo sufre una caída en la aproximación a Cipressa.#MilanoSanremo pic.twitter.com/0qKxyI12Ra — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 21, 2026

La carrera se definió en la Cipressa, donde Del Toro cumplió con precisión la tarea asignada. El mexicano tomó la punta del pelotón en el ascenso más exigente del recorrido y elevó el ritmo para separar al grupo de contendientes. Su trabajo fue preciso: tensó la carrera en el punto correcto, sostuvo el esfuerzo y, una vez cumplida la misión, se apartó para dejarle el escenario listo al esloveno.

A 24 kilómetros del final, el campeón lanzó el ataque que definió la victoria. Se colocó al frente junto a Mathieu van der Poel y Tom Pidcock, formando el grupo que se jugaría la victoria.La ventaja se consolidó en el descenso y el tramo previo al Poggio.

En la escalada final, Pogacar hizo la diferencia. Van der Poel, campeón en 2025, no pudo sostener el ritmo, mientras que Pidcock fue el único capaz de mantenerse a rueda. La definición quedó entonces reducida a un mano a mano entre ambos, resuelto en el sprint sobre Via Roma, donde el campeón mundial impuso su potencia para sellar la victoria. Detrás, Wout van Aert lanzó un ataque en solitario para asegurar el tercer lugar del podio. Del Toro, después de servirle el triunfo a su compañero, regresó al pelotón y cruzó la meta en 110°.

¿Cuándo es la próxima carrera de Isaac del Toro en 2026? Fecha, horario y transmisión

Luego de su participación en la Milano Sanremo 2026, el ciclista mexicano Isaac del Toro participará en la Vuelta al País Vasco 2026 (oficialmente conocida como Itzulia Basque Country), que se llevará a cabo en el norte de España del 6 al 11 de abril de 2026 y la podrás seguir completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Del Toro afronta su tercera participación en la Itzulia con antecedentes sólidos: en su debut en 2024 finalizó séptimo en la clasificación general, mientras que en 2025 cerró en la posición 15. Para esta edición, el nivel competitivo será particularmente alto, con rivales de peso como su excompañero y campeón del 2024, Juan Ayuso, el francés Paul Seixas, el irlandés Ben Healy y el experimentado Primoz Roglic, una de las referencias históricas del pelotón actual.

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