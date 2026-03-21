Kwiatkowski sufre grave caída en La Milano-Sanremo 2026

Michal Kwiatkowski sufrió una caída en la Milano-Sanremo 2026, afectando a INEOS Grenadiers y alterando la dinámica de la carrera antes de los ascensos decisivos.

Kwiatkowski sufrió una dura caída | Captura Eurosport

La Milano-Sanremo 2026 vivió un incidente que involucró al ciclista polaco Michal Kwiatkowski, quien sufrió una caída a menos de 60 kilómetros de la meta. El incidente ocurrió en un momento clave, cuando el pelotón se preparaba para abordar los ascensos decisivos. Kwiatkowski, miembro de INEOS Grenadiers, estaba disputando la colocación con otros equipos en un tramo donde la tensión aumentó y varios equipos luchaban por las primeras posiciones. Un contacto entre las formaciones de INEOS y Pinarello-Q36.5 provocó una caída masiva que afectó a varios ciclistas, incluido el excampeón mundial.

El impacto dejó a Kwiatkowski tendido en la orilla del circuito, con visibles gestos de dolor, mientras que sus compañeros Ben Turner y Connor Swift también se vieron involucrados en el incidente. Este contratiempo redujo la capacidad de INEOS para reaccionar ante el aumento del ritmo de la carrera y complicó la organización del equipo, que ya se encontraba en un momento crucial de la competencia.

Con 60 kilómetros por recorrer, la caída afectó la dinámica del pelotón, obligando a los ciclistas a frenar y sortear a los caídos, lo que provocó una pérdida de tiempo significativa para varios corredores. En este tramo, los equipos se disputaban la posición antes de afrontar el Capo Mele, el primero de los tres ascensos importantes de la carrera.

El equipo INEOS, que históricamente ha sido uno de los principales competidores en la Milano-Sanremo, se vio mermado por el incidente, perdiendo a uno de sus corredores más importantes en un momento crítico de la competencia. A pesar de la caída, la carrera continúo con Filippo Ganna como el hombre clave para el INEOS.

El polaco fue trasladado al hospital para la revisión médica y el equipo informó que más adelante daría informes sobre el estado físico de Kwiatkowski.

En la rama femenil, la Milano-Sanremo también fue marcada por un incidente similar. A 19 kilómetros de la meta, Kasia Niewiadoma sufrió una caída en el descenso de la Cipressa, lo que afectó el desarrollo de la carrera. Sin embargo, este incidente no alteró la victoria final de Lotte Kopecky, quien se impuso en el sprint final.

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