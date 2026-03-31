Posibles alineaciones de Alianza vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Volcánico’ espera prácticamente asegurar su boleto a la siguiente fase en Valledupar.

El Pasto busca asegurar su clasificación en Valledupar

Inicia la fecha 15 de la Liga BetPlay. Después de que un día antes se abriera el telón con el duelo de Tolima ante Águilas, ahora les toca a Alianza y Pasto en Valledupar. Son dos equipos con realidades distintas en la tabla de posiciones.

Ambos vienen de caer en sus últimos juegos. El ‘Volcánico’ no pudo marcar diferencia contra Nacional, pero tiene muy cerca la clasificación a la siguiente fase. Del otro lado, Alianza espera dar el mazazo y levantarse de su último desliz frente a las Águilas Doradas.

Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Fabián Cantillo, Jhaír Castillo, Josy Pérez; Felipe Pardo y Carlos Lucumí. DT: Camilo Ayala.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pasto: Iago Herrerín; Santiago Jiménez, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Johan Caicedo, Yéiler Góez, Mateo Garavito; Jonathan Perlaza, Andrey Estupiñán y Santiago Córdoba. DT: Jonathan Risueño.

¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay 2026-I?

Este duelo, válido por la fecha 15, tendrá su pitazo inicial este miércoles 1 de abril a partir de las 4:10 de la tarde (hora COL) en el Estadio Armando Maestre de Valledupar. Dicho cotejo se podrá ver por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Alianza FC

27.03.2026 | Águilas Doradas 1-0 Alianza | Fecha 14.

22.03.2026 | Alianza 1-0 Deportivo Cali | Fecha 13.

19.03.2026 | Alianza 1-0 Jaguares de Córdoba | Fecha 12.

14.03.2026 | Santa Fe 1-1 Alianza | Fecha 11.

05.03.2026 | Junior 1-1 Alianza | Fecha 10.

Últimos partidos del Deportivo Pasto

29.03.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional | Fecha 14.

24.03.2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto | Fecha 13.

18.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 12.

13.03.2026 | Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto | Fecha 11.

09.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 América de Cali | Fecha 10.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Alejandro Moncada (Antioquia).

Alejandro Moncada (Antioquia). Asistente 1: Mario Tarache (Casanare).

Mario Tarache (Casanare). Asistente 2: Édgar Estrada (Antioquia).

Édgar Estrada (Antioquia). Cuarto árbitro: Richard Pontón (Magdalena).

Richard Pontón (Magdalena). VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).

Leonard Mosquera (Antioquia). AVAR: Iván Ballesta (Bogotá).

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