‘Papula’ Garcés, el protegido de David González

El delantero volvió a fallar otra oportunidad clarísima de gol en la dura derrota a manos del Medellín.

Yojan Garcés, delantero de América | Vizzor

El América de Cali cede terreno pensando en clasificar entre los ocho. Los ‘Escarlatas’, en las pruebas fuertes por Liga, sigue dejando una racha negativa y así lo demostró ante Independiente Medellín. El cuadro dirigido por David González dejó con vida al DIM, que pasa automáticamente a ser un rival directo en aras de meterse a los playoffs.

Prácticamente manejaba el partido en el primer tiempo, tomando ventaja con el tanto de Yeison Guzmán. Sin embargo, en menos de cinco minutos, José Ortiz firmó un doblete que volteó la historia. Dos cabezazos en el área liquidaron al cuadro rojo, que dejó ir el resultado de manera insólita.

Lo peor fue que América perdonó más de la cuenta. Generó ocasiones en el contragolpe, quizá cuando Medellín estaba en su mejor momento del partido. La mala toma de decisiones, una vez más, evitó que América pudiese liquidar el pleito. ¿El principal señalado? Yojan Garcés.

El delantero quedó en el ojo del huracán. Previo al 1-1 parcial del Medellín, volvió a errar una situación clave de gol. Lo dejaron en un lugar inmejorable para marcar; sin embargo, le pegó mal al balón y se fue desviado. No es la primera vez que falla una situación de esa magnitud.

David González arropa a Garcés

A pesar de las críticas, el estratega decide respaldarlo. Cabe anotar que el delantero Tomás Ángel, quien llegó como gran refuerzo, no ha tenido continuidad por decisión técnica. Es otro tema que genera interrogantes y ante eso lo argumentó el timonel del elenco vallecaucano.

“Hoy sale Daniel Valencia porque perdía los duelos arriba. Por eso requeríamos de alguien que peleara con los centrales, que sostuviera el balón, los chocara y con corpulencia parecida. Ahí viene la decisión de ‘Papula’, que lo necesitaba el equipo”, subrayó.

“Tomás viene bien físicamente, pero está acomodándose a nuestra manera de jugar. No estaba acostumbrado y estoy convencido de que cuando entre a actuar, que puede ser el jueves, puede avalar lo muy bueno que sabemos nos puede dar”, complementó González.

Ahora bien, América tendrá una prueba de fuego en Cali. El ‘Escarlata’, en busca de no fallar en su pelea por finales, recibirá a Bucaramanga en la continuidad de la fecha 15. Dicho compromiso será el jueves 2 de abril a las 4:10 de la tarde.

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