El desafío de James Rodríguez y la ‘Tricolor’ antes del Mundial

Después de los partidos ante Croacia y Francia, el cucuteño mostró evidentemente que no está para ser titular en la cita orbital.

James vs Francia por fecha FIFA | FCF.

La Selección Colombia dejó sensaciones negativas en la más reciente fecha FIFA de marzo, luego de caer en sus compromisos amistosos ante Croacia y Francia. Más allá de los resultados, el bajo rendimiento colectivo encendió las alarmas entre los aficionados de la ‘Tricolor’, que esperaban ver un equipo más sólido en la antesala de la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo evidenció problemas en todas sus líneas, mostrando poca claridad en ataque y fragilidad defensiva ante rivales de alto nivel. Estas derrotas, aunque en el contexto de preparación, dejan dudas importantes sobre el estado actual del equipo.

James Rodríguez, en el ojo del huracán

Uno de los puntos más señalados tras los amistosos fue el rendimiento del capitán, James Rodríguez. El mediocampista fue criticado por su bajo impacto en el juego, mostrando lentitud y falta de ritmo competitivo en los minutos disputados frente a Croacia y Francia.

Lejos de ser el líder creativo que acostumbra, el ‘10’ no logró marcar diferencia en el frente ofensivo, lo que afectó directamente la generación de juego del equipo. Su desempeño reavivó el debate sobre su actualidad futbolística en un momento clave del proceso.

La decisión que genera debate

Las críticas hacia James también apuntan a su decisión de iniciar tarde la temporada 2026. El volante fue anunciado como refuerzo del Minnesota United apenas a mediados de febrero, lo que limitó considerablemente su tiempo de competencia antes de la convocatoria.

De hecho, Rodríguez solo acumuló poco más de 30 minutos en la MLS antes de sumarse a la Selección Colombia. Esta falta de continuidad se reflejó claramente en su rendimiento durante los amistosos.

Un reto grande rumbo al Mundial

Pensando en la Copa del Mundo, el panorama para James es exigente. Se espera que el capitán sea una de las principales figuras del equipo, pero para ello deberá mejorar notablemente su estado físico y futbolístico en los próximos meses.

El principal desafío será recuperar ritmo de competencia y alcanzar su mejor versión, algo fundamental para que Colombia pueda aspirar a competir ante selecciones de alto nivel.

La agenda que puede marcar la diferencia

Para lograr ese objetivo, Rodríguez contará con varias oportunidades importantes. En primer lugar, la Selección Colombia tiene programados dos nuevos amistosos frente a Costa Rica y Jordania, encuentros que servirán como últimos ajustes antes del debut mundialista.

Además, el mediocampista podrá sumar minutos con Minnesota United, donde tiene por delante cerca de diez partidos en la temporada regular de la MLS, una ventana clave para ganar ritmo y confianza.

Tiempo para reaccionar

Si bien la fecha FIFA dejó un balance preocupante, todavía hay margen para corregir. Colombia y sus principales figuras, especialmente James Rodríguez, deberán aprovechar cada oportunidad para mejorar su rendimiento.

El camino hacia el Mundial ya está en marcha y las exigencias serán máximas. La ‘Tricolor’ necesita respuestas rápidas, y su capitán está llamado a liderar esa reacción dentro del campo.

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