Las lecciones de Millonarios ante Fortaleza para no colgarse en la tabla

El ‘Embajador’ tiene varios asuntos por revisar previo al remate de Liga y el inicio de Copa Sudamericana.

Millonarios igualó frente a Fortaleza | Vizzor

Millonarios involuciona en la última jornada. No todo es positivo para la escuadra dirigida por Fabián Bustos, que claramente puede tener una mala noche después del buen balance que ha tenido en las últimas semanas. Dejó ir la victoria y firmó un amargo empate por 2-2 ante un Fortaleza que no se escondió en El Campín.

Un doblete de Juan Sebastián Herrera puso contra las cuerdas al ‘Embajador’, que se reportó con las dianas de Leonardo Castro y Sebastián Valencia. Así como se perdieron puntos hace poco ante Boyacá Chicó y el Inter de Bogotá, lo mismo pasó con los ‘Amix’. Quedan muchos asuntos por detallar en las sesiones de entrenamiento.

El balón aéreo, un dolor de cabeza para la defensa

Desde los balones largos, ejecutados por la visita, los zagueros centrales no se vieron de la mejor manera. La gran amenaza en el rival, Juan Sebastián Herrera, ganó dos veces en las alturas y no tuvo inconveniente para festejar. La lesión de Sergio Mosquera, hombre clave para Fabián Bustos, ha dejado mermado al cuadro azul y así se probó.

Las palabras de Fabián Bustos lo dicen todo en rueda de prensa. “Se nos escapa por errores nuestros. No jugamos un buen partido, pero hay que evitar que te hagan goles y convertir. Lo empatamos porque no marcamos bien en dos jugadas iguales. No ganamos porque no defendimos bien”, declaró.

Se apresura en el ataque

Millonarios tuvo energía para lanzarse al frente, pero faltó más precisión en el penúltimo pase. Quizá por la ansiedad y el temor de no irse con la victoria frente a su público, al ‘Embajador’ le pesó finalizar algunos ataques. Encima los revulsivos no ingresaron tan bien como se esperaba.

Muchas acciones finalizaban en una pelota aérea desde el costado, que casi siempre rechazaba la defensa rival. Mackalister Silva no tuvo su mejor compromiso, además de que dos revulsivos como Darwin Quintero y Beckham Castro terminaron en deuda. Mucha explosión, pero fallas en los escenarios ofensivos.

Puntos presupuestados que se pierden en el camino

El empate aún deja dentro de los ocho al cuadro de Fabián Bustos. Por lo pronto, va sexto con 21 puntos, pero se estrecha la disputa por los cupos a playoffs. Hay solo tres puntos de diferencia entre el sexto y el decimosegundo.

La derrota ante Chicó y el empate contra Fortaleza... Esos puntos le dejan un sinsabor a Bustos, quien deberá conquistar una plaza difícil, el Jaraguay de Montería, para medirse ante un Jaguares que no tiene margen de error en aras de salvar la categoría.

Te puede interesar: