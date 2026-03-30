LFA 2026: calendario completo, fechas, equipos y cuándo inicia la temporada regular en México

La LFA arranca el 9 de abril con siete equipos y un calendario definido; Mexicas defenderá el título tras vencer a Osos en el Tazón México VIII

La LFA inicia una nueva era este 2026 | Imago7

La temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional de México ya tiene calendario y punto de partida definido. El próximo 9 de abril comenzará la actividad con el duelo entre Osos de Monterrey y Dinos de Saltillo, en una campaña que mantiene el formato de siete jornadas de temporada regular antes de dar paso a los playoffs.

El año pasado, Mexicas de la Ciudad de México se proclamó campeón tras imponerse a Osos de Monterrey en el Tazón México VIII, resultado que marcó el cierre de una temporada en la que el equipo capitalino consolidó su dominio dentro de la liga. Para este nuevo ciclo, los campeones defensores iniciarán su participación hasta la semana 2, luego de descansar en la jornada inaugural.

La LFA 2026 contará con la participación de siete franquicias: Mexicas de la CDMX, Osos de Monterrey, Dinos de Saltillo, Caudillos de Chihuahua, Raptors del Valle de México, Gallos Negros de Querétaro y Reyes de Jalisco. Con presencia en distintas plazas del país, el calendario perfila una temporada compacta en la que cada partido tendrá impacto directo en la clasificación rumbo a las semifinales y el Tazón México.

LFA 2026: ¿cuándo inicia la temporada regular?

La temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México arrancará el próximo jueves 9 de abril en el Estadio de Borregos Monterrey con el partido entre los Osos, actuales subcampeones de la categoría, ante los Dinos de Saltillo.

Esa misma semana, el sábado 11 de abril, Caudillos recibirá a Raptors y los Gallos se medirán a los Reyes de Jalisco en Querétaro. Los campeones defensores, Mexicas de la CDMX deberán esperar hasta la segunda jornada para empezar su temporada.

Calendario LFA 2026: fechas de la temporada regular

La espera terminó… El calendario 2026 ya es oficial.



La temporada que redefine el futuro de los equipos comienza AHORA. ⏱️🗓️🏈 #LFA #LaLiga #LFAdospuntocero #nextlevelLFA pic.twitter.com/TGelGlvSoq — LFA Mex (@LFA_Mex) February 12, 2026

Semana 1 Osos de Monterrey vs Dinos de Saltillo | 9 de abril | Estadio Borregos Caudillos de Chihuahua vs Raptors del Valle de México | 11 de abril | UACH Gallos Negros de Querétaro vs Reyes de Jalisco | Estadio Olímpico de Querétaro Bye: Mexicas de la CDMX



Semana 2 Caudillos de Chihuahua vs Osos de Monterrey | 18 de abril | UACH Dinos de Saltillo vs Gallos Negros de Querétaro | 18 de abril | Estadio Olímpico de Saltillo Raptors del Valle de México vs Mexicas de la CDMX | 18 de abril Bye: Reyes de Jalisco



Semana 3 Gallos Negros de Querétaro vs Mexicas de la CDMX | 25 de abril | Estadio Olímpico de Querétaro Raptors del Valle de México vs Dinos de Saltillo | 25 de abril | Tec CCM Reyes de Jalisco vs Osos de Monterrey | 26 de abril | Tec Guadalajara Bye: Caudillos de Chihuahua



Semana 4 Osos de Monterrey vs Mexicas de la CDMX | 2 de mayo | Estadio Borregos Raptors del Valle de México vs Gallos Negros de Querétaro | 2 de mayo | Tec CCM Reyes de Jalisco vs Caudillos de Chihuahua | 3 de mayo | Tec Guadalajara Bye: Dinos de Saltillo



Semana 5 Caudillos de Chihuahua vs Gallos Negros de Querétaro | 9 de mayo | UACH Mexicas de la CDMX vs Dinos de Saltillo | 9 de mayo | Tec CCM Reyes de Jalisco vs Raptors del Valle de México | 9 de mayo | Tec Guadalajara Bye: Ososo de Monterrey



Semana 6 Osos de Monterrey vs Raptors del Valle de México | 16 de mayo | Estadio Borregos Dinos de Saltillo vs Caudillos de Chihuahua | 16 de mayo | Estadio Olímpico de Saltillo Mexicas de la CDMX vs Reyes de Jalisco | 16 de mayo | Tec CCM Bye: Gallos Negros de Querétaro



Semana 7 Gallos Negros de Querétaro vs Osos de Monterrey | 23 de mayo | Estadio Olímpico de Querétaro Mexicas de la CDMX vs Caudillos de Chihuahua | 23 de mayo | Tec CCM Dinos de Saltillo vs Reyes de Jalisco | 23 de mayo | Estadio Olímpico de Saltillo Bye: Raptors del Valle de México



Playoffs LFA 2026: Fechas y formato

Los cuatro mejores equipos de la fase regular se verán las caras en las semifinales el próximo 30 de mayo. El primer lugar de la clasificación recibirá al cuarto sembrado, mientras que el segundo enfrentará al tercer lugar, con la ventaja de jugar en casa. En caso de un empate en la marca de ganados y perdidos, la diferencia de puntos definirá las posiciones. Los dos ganadores de las semifinales disputarán el Tazón México IX el próximo sábado 13 de junio, con sede aún por confirmar.

¿Dónde ver la LFA 2026?

La temporada regular y la postemporada de la LFA 2026 estará disponible a través de la señal ESPN y la plataforma de Disney+ para todo América Latina. Además, Claro Sports llevará la cobertura completa de la campaña, con actualizaciones, resultados y la tabla de posiciones cada semana para mantenerte al tanto de la actualidad de la liga.

Te puede interesar