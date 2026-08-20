Chivas vs Tijuana en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 5

El Rebaño busca su segundo triunfo consecutivo ante unos Xolos invictos que comparten la cima del Apertura 2026 con América

Partidos en vivo: Chivas vs Tijuana | Claro Sports

Chivas y Tijuana protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX. El Rebaño recibirá al conjunto fronterizo en el Estadio Akron, donde intentará aprovechar la localía para acercarse a las primeras posiciones y frenar a uno de los dos equipos que permanecen invictos en el campeonato.

El Guadalajara llega después de vencer 1-0 a Santos Laguna en el TSM Corona, resultado con el que dejó atrás su participación en la Leagues Cup y recuperó terreno en la clasificación. Ricardo Marín marcó el único gol del encuentro y permitió que el equipo rojiblanco alcanzara siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Los rojiblancos se ubican en el noveno lugar, con tres goles anotados y tres recibidos.

Tijuana atraviesa un mejor momento en la Liga MX. Los Xolos ocupan la segunda posición con 10 unidades, las mismas que América, pero con una diferencia de goles menor. El equipo dirigido por Sebastián Abreu registra tres triunfos, un empate y ninguna derrota, además de seis anotaciones a favor y solo dos en contra.

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El cuadro fronterizo viene de superar 2-1 a Cruz Azul con una actuación determinante de Gilberto Mora, quien aportó una asistencia y anotó el gol del triunfo. La visita al Akron medirá la solidez de unos Xolos que han obtenido buena parte de sus resultados como locales, mientras que Chivas buscará encadenar victorias y mejorar su producción ofensiva ante su afición.

Fecha, horario y dónde ver el Chivas vs Tijuana del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido de la jornada 5 se disputará el sábado 22 de agosto de 2026 en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. El comienzo está programado para las 17:05 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión en territorio nacional estará disponible mediante Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Tijuana

Chivas vs Tijuana Fecha: sábado 22 de agosto de 2026

sábado 22 de agosto de 2026 Horario: 17:05 horas del centro de México

17:05 horas del centro de México Estadio: Estadio Akron

Estadio Akron Transmisión: Amazon Prime Video.

Será el tercer compromiso de Chivas como local en el torneo. El Rebaño perdió 0-2 ante Toluca y derrotó 1-0 a FC Juárez en sus dos apariciones anteriores en el Akron, por lo que buscará conseguir su segunda victoria frente a su público. En Estados Unidos, la cobertura también estará disponible a través de las plataformas y señales de Telemundo.

Alineaciones probables del Chivas vs Tijuana para la jornada 5 de la Liga MX 2026

Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Miguel Tapias; Richard Ledezma, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.

Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Miguel Tapias; Richard Ledezma, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González. Tijuana: Antonio Rodríguez; Pablo Ortiz, Jackson Porozo, Rafael Fernández; Iván Tona, Ignacio Rivero, Ramiro Árciga, Adonis Preciado; Gilberto Mora, Mourad El Ghezouani y Diego Abreu.

Roberto Alvarado aparece como una de las principales referencias ofensivas del Guadalajara, después de marcar dos de los tres goles del equipo en el torneo. Del lado visitante, Gilberto Mora y Mourad El Ghezouani suman dos anotaciones cada uno y concentran cuatro de los seis tantos de Tijuana.

Antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Tijuana en la Liga MX

Chivas mantiene una racha de tres partidos sin perder frente a Tijuana, con una victoria y dos empates desde febrero de 2025. El enfrentamiento más reciente terminó 0-0 en el Estadio Akron, mientras que el anterior ofreció un empate 3-3 en el Estadio Caliente, donde Guadalajara remontó una desventaja de tres anotaciones.

25.04.26 | Chivas 0-0 Tijuana | Liga MX

22.08.25 | Tijuana 3-3 Chivas | Liga MX

09.02.25 | Chivas 2-1 Tijuana | Liga MX

12.07.24 | Tijuana 4-2 Chivas | Liga MX

26.01.24 | Tijuana 1-1 Chivas | Liga MX

El historial reciente presenta una ligera ventaja para el conjunto tapatío. Chivas acumula cinco victorias, cuatro empates y solamente una derrota en los últimos 10 enfrentamientos ante los Xolos, además de haber marcado en nueve de esos encuentros.

A pesar de esa tendencia, el balance histórico completo es más equilibrado. Tijuana suma 12 victorias, Chivas registra 11 triunfos y se han presentado nueve empates en 32 partidos. La mayor goleada de la serie pertenece al conjunto fronterizo, que venció 4-0 al Rebaño durante el Apertura 2016 en el Estadio Caliente.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 5?

Chivas aparece como amplio favorito para obtener los tres puntos, pese a que Tijuana llega invicto y mejor ubicado en la clasificación. Los momios de caliente.mx colocan el triunfo del Guadalajara en -205, mientras que el empate ofrece +330 y la victoria de los Xolos paga +540.

El pronóstico apunta a un partido cerrado porque Chivas solo ha marcado tres goles y Tijuana ha recibido dos en cuatro jornadas. El Rebaño tendrá la iniciativa por su condición de local, pero deberá cuidar las pérdidas de balón ante la velocidad y capacidad asociativa de Gilberto Mora. La tendencia y los momios favorecen al Guadalajara, aunque el inicio invicto de los Xolos anticipa una prueba exigente.

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