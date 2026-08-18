Jornada 5 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos dónde ver los partidos del Apertura 2026

Las Águilas del América son líderes del torneo con 10 puntos, por lo que buscarán mantener su posición privilegiada

Se terminó la fecha 4 y es momento de darle paso a la jornada 5 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde el América buscará mantener la primera posición de la tabla general. La actividad comenzará el viernes 21 y finalizará el domingo 23 de agosto con nueve intensos partidos en los diferentes estadios a lo largo de la República Mexicana.

Los reflectores se centrarán en el duelo entre León y Monterrey, ya que el primero de ellos ha tenido una buena actuación en la Leagues Cup, al grado de estar presente en la fase final del certamen como el mejor club mexicano; sin embargo no será nada fácil medir fuerzas con los Rayados de Matías Almeyda, que ha desplegado un buen nivel futbolístico.

Por otra parte, otro duelo llamativo será el encuentro entre Chivas y Tijuana en el Estadio Akon, ya que el Rebaño Sagrado busca recuperar el buen fútbol que desarrollo e los últimos dos certámenes; mientras que los Xolos son en el segundo mejor equipo de la competencia, contando con un Gilberto Mora en plan grande tras el golazo que le marcó a Cruz Azul.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 5 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

El viernes 21 de agosto estará cargado de mucha intensidad con cuatro compromisos, pues la Liga MX informó que en dicho día se llevarán a cabo el León vs Monterrey y Querétaro vs Toluca, ya que La Fiera, Rayados y Diablos disputarán la fase final de la Leagues Cup. Al día siguiente se llevarán a cabo tres más y el domingo se terminará la fecha con dos duelos que cerrarán la quinta fecha del Apertura 2026 de la Liga MX.

Viernes 21 de agosto

León vs Monterrey

Hora: 19:00 horas MX

Estadio: León

Transmisión: Fox ONE

Tigres vs Atlante

Hora: 19:00 horas MX

Estadio: Universitario

Transmisión: TUDN

FC Juárez vs América

Hora: 21:00 horas MX

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Fox ONE

Querétaro vs Toluca

Hora: 21:10 horas MX

Estadio: La Corregidora

Transmisión: Fox ONE

Sábado 22 de agosto

Chivas vs Tijuana

Hora: 17:07 horas MX

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video (Amazon)

Puebla vs Santos

Hora: 19:00 horas MX

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: TV Azteca y ESPN

Cruz Azul vs Atlas

Hora: 21:00 horas MX

Estadio: Azteca

Transmisión: TUDN y Vix+

Domingo 23 de agosto

San Luis vs Pachuca

Hora: 17:00 horas

Estadio: Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN y Disney+

Pumas vs Necaxa

Hora: 19:00 horas MX

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y Vix+

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada X de la Liga MX

León vs Monterrey

El duelo entre León y Rayados será uno de los más llamativos de la fecha por el nivel que han demostrado en los últimos días, por lo que se espera un duelo muy cerrado en el Estadio León, el cual se espera que luzca lleno por el duelo prometedor que se espera.

Posible marcador: León 2-2 Monterrey.

Tigres vs Atlante

El encuentro entre felinos y Potros de Hierro será llamativo, ya que el cuadro azulgrana ha demostrado un buen nivel en el terreno de juego y los Tigres no han podido salir de la mala racha desde que Guido Pizarro abandonó el banquillo de los de la U. Por lo que se espera un encuentro muy cerrado.

Posible marcador: Tigres 1-1 Atlante.

FC Juárez vs América

Los Bravos de Juárez son el peor equipo del Apertura 2026, ya que no suman un solo punto y sean comido 13 goles en solo cuatro compromisos, seis de ellos en su último encuentro de Liga MX. Por su parte, Las Águilas dominan la tabla general con 10 unidades, por lo que se espera que el cuadro de Coapa sume un nuevo triunfo en la era de Guillermo Almada.

Posible marcador: FC Juárez 0-3 América.

Querétaro vs Toluca

Los Gallos han tenido buenas actuaciones en lo que va de la campaña, por lo que se encuentra en la octava posición de la tabla general, por encima de Chivas y Cruz Azul. Por su parte, los Diablos Rojos no han encontrado su mejor versión, pero siguen siendo un rival muy peligroso por la calidad de la plantilla pese aún no poder contar con Paulinho.

Posible marcador: Querétaro 1-1 Toluca.

Chivas vs Tijuana

El choque entre el Rebaño Sagrado y los Xolos será uno de los más llamativos de la jornada 5. El Guadalajara necesita encontrar su mejor versión y Tijuana buscará seguir demostrando que es un proyecto serio dentro del fútbol mexicano con el Loco Abreu. Los fronterizos pelean por la cima y buscarán plantarle cara a las Chivas en la perla tapatía.

Posible marcador: Chivas 2-2 Tijuana.

Puebla vs Santos

Contrario a los duelos llamativos, el que poco interés podría generar es el encuentro entre La Franja y los Guerreros, ya que los dos se encuentran en la parte baja de la tabla general. Sin embargo, las ofensivas podrían hacer la diferencia en el partido.

Posible marcador: Puebla 2-1 Santos.

Cruz Azul vs Atlas

Tal parece que Joel Huiqui y Cruz Azul viven horas bajas después de conquistar el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones en este año, por lo que deben cambiar la actualidad del equipo lo más pronto posible. Sin embargo, ahora deberá enfrentar a los Zorros, que son el cuarto mejor equipo de la competencia, por lo que es el rival adecuado para demostrar que todo se trata de una mala racha.

Posible marcador: Cruz Azul 2-1 Atlas.

San Luis vs Pachuca

El Atlético de San Luis es uno de los cuatro clubes que no saben lo que es ganar en la temporada. Para su mala fortuna, enfrentan a unos Tuzos que llegarán con sed de revancha, luego de perder ante Puebla de último minuto, con lo que buscarán quién se la pague en esta jornada y no se ve tan imposible ante el mal paso de los rojiblancos.

Posible marcador: San Luis 1-2 Pachuca.

Pumas vs Necaxa

Los Universitarios reciben al visita de los Rayos del Necaxa en Ciudad Universitaria, donde buscarán aprovechar la localía ante un rival que suma dos derrotas al hilo en el certamen. Por lo que todo apunta a que los de Azul y Oro se puedan quedar con la victoria.

Posible marcador: Pumas 3-1 Necaxa.

Tabla de posiciones Liga MX: así van en la jornada 5 del Apertura 2026

Las Águilas del América son los líderes del torneo Apertura 2026, pero de cerca le sigue Tijuana con los mismos 10 puntos, pero con un diferencia de goles menor. Un escalón más abajo aparecen los Rayados de Monterrey y los Rojinegros de Atlas, quienes también han desplegado un buen nivel futbolístico. San Luis, Tigres, Santos y FC Juárez no han podido sumar de a tres puntos en cuatro jornadas.

América | 10 puntos Tijuana | 10 puntos Monterrey | 9 puntos Atlas | 9 puntos Toluca | 7 puntos Pumas | 7 puntos Puebla | 7 puntos Gallos Blancos de Querétaro | 7 puntos Guadalajara | 7 puntos Cruz Azul | 6 puntos Necaxa | 6 puntos Atlante | 5 puntos Pachuca | 3 puntos León | 3 puntos Atlético de San Luis | 2 puntos Tigres | 1 punto Santos Laguna | 0 puntos FC Juárez | 0 puntos

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