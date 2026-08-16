Santos vs Chivas en vivo el partido de la jornada 4 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Los Guerreros buscan sus primeros puntos ante un Guadalajara que parte como favorito y quiere acercarse a los primeros lugares del torneo

Partidos en vivo: Santos vs Chivas | Claro Sports

Santos Laguna y Chivas se enfrentan este domingo 16 de agosto en el Estadio Corona, dentro de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro presenta a dos clubes con necesidades distintas: los Guerreros buscan abandonar el fondo de la clasificación, mientras que el Guadalajara intenta recuperar terreno después de un comienzo irregular.

El conjunto lagunero llega en el puesto 17, sin puntos después de tres derrotas, con dos goles anotados y siete recibidos. Santos encontró una reacción antes de volver a la Liga MX al vencer 2-0 al Philadelphia Union en su último encuentro de la Leagues Cup, aunque ese triunfo no evitó su eliminación. El equipo necesita trasladar esa mejoría al campeonato mexicano, especialmente frente a su afición, para evitar que la distancia respecto de los puestos de clasificación siga creciendo.

Chivas aparece en la posición 12 con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota. El Rebaño ha marcado dos goles y recibido tres durante sus primeros tres partidos del Apertura 2026. Su presentación más reciente también dejó una señal positiva: derrotó 2-1 al Seattle Sounders en la Leagues Cup, aunque quedó fuera de los cuartos de final. El equipo dirigido por Gabriel Milito llega a Torreón con la obligación de ser más constante y eficaz en el área rival.

El desarrollo del partido tendrá especial importancia para los locales. Santos es uno de los equipos que todavía no suma puntos en el campeonato, por lo que una cuarta derrota complicaría su situación desde las primeras semanas. Guadalajara, por su parte, cuenta con la oportunidad de llegar a siete unidades y acercarse a la primera mitad de la tabla antes de afrontar la siguiente parte del calendario.

¿A qué hora juega Santos vs Chivas y dónde ver hoy 16 de agosto la jornada 4 de la Liga MX 2026?

El encuentro se disputará este domingo 16 de agosto de 2026 a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corona, ubicado dentro del Territorio Santos Modelo de Torreón, Coahuila. La transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5, además de las señales de TUDN, ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium. El árbitro designado para dirigir el compromiso es Vicente Jassiel Reynoso.

Partido: Santos Laguna vs Chivas

Santos Laguna vs Chivas Fecha: domingo 16 de agosto de 2026

domingo 16 de agosto de 2026 Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México

19:10 horas, tiempo del centro de México Estadio: Corona, Torreón

Corona, Torreón Transmisión: Canal 5, TUDN, ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium

Para Santos, el encuentro representa una oportunidad de aprovechar la localía y cambiar la dinámica con la que comenzó el Apertura 2026. Los Guerreros necesitan mejorar su trabajo defensivo tras permitir siete anotaciones en tres jornadas, pero también deben encontrar mayor continuidad en ataque. La victoria sobre Philadelphia Union puede servir como referencia después de una participación internacional en la que el equipo sufrió para competir durante varios tramos.

Guadalajara llega con mejores números en la Liga MX, pero sin un margen amplio para dejar escapar unidades. El Rebaño solamente ha anotado dos veces en el torneo, una cifra que obliga a prestar atención a su capacidad para generar y definir oportunidades.

Antecedentes Santos vs Chivas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes recientes muestran una ventaja del Guadalajara, ganador de cuatro de los últimos cinco enfrentamientos incluidos en el recuento, aunque uno de ellos correspondió a un partido amistoso. El compromiso más reciente se celebró el 14 de marzo de 2026 y terminó con una victoria de Chivas por 3-0. Santos obtuvo su único triunfo dentro de esta serie el 10 de agosto de 2025, cuando se impuso 1-0 en Torreón.

14 de marzo de 2026 | Liga MX: Chivas 3-0 Santos Laguna

Chivas 3-0 Santos Laguna 10 de agosto de 2025 | Liga MX: Santos Laguna 1-0 Chivas

Santos Laguna 1-0 Chivas 27 de junio de 2025 | Partido amistoso: Chivas 3-1 Santos Laguna

Chivas 3-1 Santos Laguna 11 de enero de 2025 | Liga MX: Chivas 1-0 Santos Laguna

Chivas 1-0 Santos Laguna 5 de noviembre de 2024 | Liga MX: Santos Laguna 0-2 Chivas

El historial también refleja una tendencia de partidos con pocos goles cuando ambos se encuentran en la Liga MX. Tres de los cuatro compromisos oficiales más recientes terminaron con uno de los equipos sin recibir anotación, mientras que Santos solamente pudo marcar en su victoria por la mínima del Apertura 2025. El antecedente inmediato favorece de manera clara al Rebaño, pero el conjunto lagunero ya demostró que puede imponerse cuando juega en el Estadio Corona.

Chivas ha ganado tres de los cuatro partidos oficiales considerados en esta lista y mantuvo su portería en cero en cada una de esas victorias. El desafío para Santos será romper esa resistencia y evitar que el Guadalajara controle el encuentro desde la posesión o las transiciones. Para los rojiblancos, la prioridad estará en aprovechar los espacios que pueda dejar un rival obligado a buscar sus primeros puntos.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

De acuerdo con los momios proporcionados por caliente.mx, Chivas es el favorito para quedarse con la victoria. El triunfo del Guadalajara presenta una cuota de -189, mientras que una victoria de Santos paga +450. El empate aparece con un momio de +350. Estas cifras pueden modificarse antes del comienzo o durante el desarrollo del partido.

Santos Laguna: +450

+450 Empate: +350

+350 Chivas Guadalajara: -189

La condición de favorito del Rebaño responde a su mejor posición, los cuatro puntos obtenidos y el dominio que ha mantenido en los enfrentamientos recientes. Sin embargo, el pronóstico no garantiza el resultado, especialmente porque Santos actuará como local y llega después de conseguir su primera victoria de la temporada en la Leagues Cup. Guadalajara deberá confirmar esa superioridad en el terreno de juego y evitar que la urgencia del rival transforme el partido.

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