Alberto Lati lanza crítica tras la salida ‘tardía’ de la Hormiga González: “Es culpa del sistema”

El periodista Alberto Lati analizó este movimiento destacando que, aunque la operación fue exitosa, refleja un retraso en la formación de talentos mexicanos respecto a otros mercados

La salida de Armando ‘Hormiga’ González al Olympiacos representa una operación importante para Chivas, pero también abre una reflexión sobre el desarrollo de los futbolistas mexicanos. Para Alberto Lati, el caso del delantero evidencia que los jugadores nacionales llegan más tarde a la consolidación en Primera División que los de otros mercados.

En su participación en Claro Sports por W Radio, Lati destacó la negociación del Guadalajara, que logró acercarse a la cifra que pretendía y conservar el 20% de una eventual venta futura del delantero.

“La Hormiga ahora sí se va. Es la venta más cara en la historia de Chivas y, dependiendo los números que atendamos, puede considerarse la tercera o cuarta venta más cara del fútbol mexicano”, señaló.

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Sin embargo, el periodista puso el foco en la edad de González, quien tiene 23 años y lleva alrededor de año y medio como futbolista consolidado en Primera División. “Para tener año y medio de consolidación en Primera División, el común de los futbolistas argentinos y brasileños tiene 18 o 19 años”, explicó Lati.

El periodista consideró que esta diferencia debe llevar a analizar el proceso de formación de los jugadores mexicanos y aclaró que no se trata de una responsabilidad de González. “Se le debe desear lo mejor a la Hormiga y bien por Chivas que logró sacar esta negociación. Pero no nos vengamos a imaginar que esta joya para nosotros es nuestra joya”, apuntó.

Lati insistió en que el delantero no es responsable de haber llegado más tarde a la consolidación en el máximo circuito.

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“Un futbolista con año y medio en Primera División o con la cantidad de partidos que lleva Armando en Primera División debería tener 19 o 18 o 20 años, no 23 años, es lo que es”, señaló.

Y cerró su reflexión con una frase que resume su postura sobre el caso: “No es culpa de la Hormiga, es culpa del sistema”. Ahora, González tendrá la oportunidad de continuar su carrera en Europa con el Olympiacos, mientras Chivas concreta una de las ventas más importantes de su historia.

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