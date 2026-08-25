Henry Martín: el legado del goleador del América con sus 100 goles en Liga MX

De sus cien anotaciones en la Liga MX, 85 corresponden a la fase regular y 15 a la Liguilla. Con este registro, el atacante se consolida como uno de los máximos goleadores en la historia del club

Henry Martín continúa escribiendo su historia con el Club América. El delantero yucateco alcanzó una cifra histórica al llegar a 100 goles con la camiseta azulcrema dentro de la Liga MX, un registro que consiguió durante la jornada más reciente ante FC Juárez, donde marcó un doblete en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Con esta marca, Martín se coloca entre los máximos goleadores en la historia del América y suma un nuevo capítulo a una trayectoria que lo ha convertido en uno de los referentes ofensivos del club durante los últimos años. Sus anotaciones no solo destacan por la cantidad, sino también por el impacto que han tenido en momentos importantes para las Águilas.

El atacante consiguió sus 100 goles repartidos entre fase regular y Liguilla, mostrando una producción constante tanto durante la temporada como en las etapas de eliminación directa.

Así se reparten los 100 goles de Henry Martín con América

De las 100 anotaciones que Henry Martín acumula en la Liga MX con América, 85 fueron marcadas durante la fase regular, mientras que los 15 restantes llegaron en Liguilla. Esta distribución refleja su capacidad para responder tanto en el calendario habitual como en los partidos de mayor presión.

Su mejor actuación en una fase final ocurrió durante el Apertura 2023, torneo en el que logró marcar cinco goles en Liguilla y tuvo un papel importante en la búsqueda del campeonato azulcrema.

Entre los equipos que más han sufrido sus anotaciones aparecen Puebla, Pachuca y Chivas, rivales a los que Henry Martín les ha marcado en más ocasiones durante su etapa como jugador del América.

Los goles de Henry Martín que han marcado diferencia

Más allá de la cantidad, los goles del delantero también han tenido un impacto directo en los resultados del equipo. De sus 100 anotaciones en Liga MX, 67 llegaron en partidos que terminaron con victoria para América, mientras que 23 fueron en encuentros que finalizaron con empate y solamente 10 en derrotas azulcremas.

Estos números muestran la importancia de sus apariciones ofensivas dentro del conjunto dirigido por las Águilas. Henry Martín no solo ha sido un goleador constante, sino un futbolista que suele aparecer en momentos determinantes. De hecho, en 29 ocasiones su gol terminó siendo decisivo para definir el resultado del partido, una estadística que refleja su influencia en los marcadores del América.

Henry Martín, una figura histórica del América

El delantero mexicano llegó al América en 2018 y con el paso de los torneos se convirtió en uno de los líderes del vestidor y en una referencia ofensiva del equipo. Su regularidad lo llevó a superar marcas importantes y a formar parte de la historia del club.

El doblete ante FC Juárez permitió que alcanzara las tres cifras como goleador azulcrema en la Liga MX, un logro reservado para futbolistas que han dejado una huella importante con la institución.

Con 100 goles en el torneo local, Henry Martín reafirma su lugar dentro de la historia del América y continúa aumentando un legado construido a partir de goles, títulos y apariciones importantes con la camiseta de las Águilas.

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