Partidos de hoy 25 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes

Leagues Cup, Champions League, LaLiga y Copa Libertadores encabezan la agenda de fútbol de este martes 25 de agosto

Partidos de este martes 25 de agosto. | Claro Sports

El fútbol no se detiene y este martes 25 de agosto habrá actividad prácticamente todo el día para beneplácito de los aficionados a este deporte. La cartelera incluye los cuartos de final de la Leagues Cup, los partidos de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League y encuentros de España, Inglaterra, Brasil, Sudamérica y Arabia Saudita.

Monterrey y León serán los representantes de la Liga MX que entren en acción este martes dentro de la Leagues Cup. Rayados enfrentará al Chicago Fire en Illinois, mientras que la Fiera se medirá al Real Salt Lake en Colorado. Ambos partidos forman parte de los cuartos de final y tendrán transmisión por Apple TV.

La jornada también tendrá tres series de Champions League que entregarán lugares para la fase liga de la temporada 2026-27. Además, Cristiano Ronaldo tendrá actividad con Al Nassr y el Valencia recibirá al Betis de Álvaro Fidalgo en uno de los partidos pendientes de la primera jornada de LaLiga.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 25 de agosto

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Las plataformas y canales pueden requerir una suscripción y están sujetos a cambios de programación.

Leagues Cup | Cuartos de final

Monterrey vs Chicago Fire | 18:30 horas | Apple TV | SeatGeek Stadium, Bridgeview, Illinois.

León vs Real Salt Lake | 20:30 horas | Apple TV | Dick’s Sporting Goods Park, Colorado.

UEFA Champions League | Playoffs, vuelta

Sabah FK vs Hapoel Beer Sheva | 10:45 horas | HBO Max y TNT Sports.

LASK Linz vs Celtic | 13:00 horas | HBO Max y Space.

Bodø/Glimt vs NEC Nijmegen | 13:00 horas | HBO Max y TNT Sports.

Los tres cruces definirán lugares para la fase liga. Hapoel Beer Sheva llega con ventaja de 2-1 sobre Sabah, Celtic supera 3-0 al LASK en el marcador global y Bodø/Glimt tiene un 3-1 sobre NEC después del partido de ida. Los equipos que pierdan estas eliminatorias pasarán a la fase liga de la Europa League.

EFL Carabao Cup

Sheffield Wednesday vs Wolverhampton | 12:45 horas | ESPN 2 y Disney+ Premium.

El encuentro corresponde a la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra y tendrá como sede Hillsborough. El Wolverhampton del delantero mexicano Raúl Jiménez quiere llevarse el triunfo, en este juego que comenzará a las 19:45 horas del Reino Unido, 12:45 horas del centro de México.

Saudi Pro League

Al Ettifaq vs Al Nassr | 12:00 horas | FOX One.

Al Nassr visita Dammam para disputar la tercera jornada del campeonato saudí. Cristiano Ronaldo llega al encuentro después de marcar ante Al Riyadh en la segunda fecha de la temporada. El portugués alcanzó los 977 goles en su carrera después de ese partido.

LaLiga EA Sports

Valencia vs Real Betis | 13:00 horas | SKY Sports.

El partido se disputará en Mestalla y forma parte de la jornada 1 del calendario 2026-27. El Betis de Álvaro Fidalgo llega con tres puntos después de su primer partido, mientras que Valencia suma una unidad.

Copa do Brasil | Cuartos de final

Cruzeiro vs Atlético Mineiro | 18:00 horas | ESPN y Disney+ Premium en México.

La CBF programó la ida de los cuartos de final para las 21:00 horas de Brasil en el Mineirão de Belo Horizonte, en México el inicio será a las 18:00 horas.

Copa Libertadores | Octavos de final, vuelta

Independiente del Valle vs Deportes Tolima | 18:30 horas | Disney+ Premium.

Este partido cerrará la serie que sufrió un cambio de fechas después del aplazamiento del encuentro de ida. Independiente del Valle ganó 1-0 en Colombia y recibirá al Tolima en el Estadio Banco Guayaquil. El ganador enfrentará a Flamengo en los cuartos de final.

De esta forma, la actividad del martes comenzará a las 10:45 horas con la Champions League y terminará con León ante Real Salt Lake a partir de las 20:30. Monterrey y León concentrarán la atención de la Liga MX dentro de la Leagues Cup, mientras que Europa, Sudamérica y Arabia Saudita completarán la agenda.

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