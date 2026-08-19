Miguel Borja, cerca de llegar al América; las Águilas avanzan por el fichaje del colombiano

El delantero colombiano vuelve al radar de la Liga MX tras su fallido paso por Cruz Azul y actualmente suma ocho goles con el Al Wasl

El América busca reforzar su ataque para el Apertura 2026 y uno de los nombres que tomó fuerza es el de Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano, actualmente en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, podría tener una nueva oportunidad de llegar a la Liga MX tras su fallido fichaje con Cruz Azul.

De acuerdo con información del periodista colombiano Pipe Sierra, las Águilas mantienen negociaciones avanzadas por Miguel Borja, quien sería una de las opciones de la directiva para fortalecer el plantel de Guillermo Almada. Por ahora, América y Al Wasl no han hecho oficial ningún acuerdo.

La búsqueda de un centrodelantero se da mientras el conjunto azulcrema ha tenido que administrar sus opciones en ataque. Henry Martín, Raúl Zúñiga y Patricio Salas forman parte de las alternativas de Almada, pero las lesiones y la necesidad de contar con mayor competencia han llevado al club a revisar el mercado.

¿Cómo le ha ido a Miguel Borja con el Al Wasl?

Borja llegó al Al Wasl en enero de 2026 y ha mantenido actividad desde entonces. En la UAE Pro League suma cinco goles en 13 partidos, mientras que en la AFC Champions League Two registra tres tantos en tres encuentros. En total, lleva ocho goles en 16 partidos con el conjunto de Emiratos Árabes Unidos.

El colombiano también cuenta con experiencia en clubes como River Plate, Palmeiras, Junior, Atlético Nacional y Gremio. De acuerdo con los datos proporcionados de Transfermarkt, registra 216 goles y 40 asistencias en 522 partidos a nivel de clubes, con River Plate como el equipo en el que más encuentros ha disputado.

Rendimiento de Miguel Ángel Borja por club

Club Partidos Goles Asistencias Minutos River Plate 159 62 10 8,612′ Palmeiras 112 36 8 6,981′ Junior FC 86 51 7 6,400′ Independiente Santa Fe 49 10 8 2,224′ Atlético Nacional 26 17 0 1,955′ Inter Palmira 23 20 2 2,067′ Gremio 20 5 3 1,209′ Al Wasl 16 8 0 984′ Olimpo 16 3 2 1,086′ AS Livorno 8 0 0 143′ Cúcuta Deportivo 5 0 0 79′ Inter Bogotá 2 4 0 148′ Total 522 216 40 31,888′

Miguel Borja ya estuvo cerca de jugar con Cruz Azul

La posible llegada de Miguel Borja al América tiene un antecedente reciente en México. A finales de 2025, el delantero viajó al país para incorporarse a Cruz Azul, realizó exámenes médicos y esperó durante varias semanas a que el club pudiera liberar una plaza de jugador no formado en México.

El propio Borja explicó meses después que el acuerdo deportivo estaba encaminado, pero la falta de ese espacio en la plantilla terminó por detener la operación. “Hice los exámenes médicos, todo salió bien, pero el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado”, recordó el colombiano.

Ante la falta de una solución, el atacante aceptó la propuesta del Al Wasl y continuó su carrera en Emiratos Árabes Unidos. Ahora, siete meses después, Borja vuelve a aparecer relacionado con la Liga MX, aunque esta vez como posible refuerzo de uno de los principales rivales de Cruz Azul.

Por ahora, Miguel Ángel Borja sigue siendo jugador del Al Wasl y América no ha anunciado su contratación. Las conversaciones deberán terminar en un acuerdo entre las partes, pero el colombiano ya aparece como uno de los nombres a seguir dentro del mercado de fichajes de las Águilas.

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