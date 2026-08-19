Miguel Borja: de ser el fichaje caído de Cruz Azul a jugar con el América

Tras fracasar su traspaso previo a Cruz Azul en 2025 por falta de cupo extranjero, el jugador de 33 años dejará el Al-Wasl para integrarse al equipo dirigido por Guillermo Almada

El América estaría muy cerca de concretar la llegada de su nuevo centro delantero. Se trata del colombiano Miguel Borja, quien podría convertirse en uno de los refuerzos del conjunto de Coapa para la temporada en curso.

El acuerdo ya estaría cerrado con Al Wasl, club al que pertenece actualmente, por lo que solo faltaría la firma del jugador para que sea oficialmente nuevo jugador del América para el Apertura 2026.

Borja es un delantero colombiano de 33 años de edad que ha destacado en distintos momentos de su carrera y que cuenta con experiencia en diferentes equipos. Su nombre, además, ya había estado relacionado con la Liga MX, pues hace algunos meses estuvo muy cerca de convertirse en jugador de Cruz Azul.

Miguel Borja estuvo cerca de jugar con Cruz Azul

El delantero colombiano estuvo muy cerca de llegar a la Liga MX con Cruz Azul. De hecho, Borja ya se encontraba en México en diciembre de 2025, cuando llegó a la Ciudad de México para convertirse en refuerzo de La Máquina.

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El atacante incluso comenzó a entrenar en La Noria y todo apuntaba a que su incorporación sería oficial; sin embargo, Cruz Azul no logró liberar una plaza de jugador extranjero. En aquel momento, Mateusz Bogusz y Camilo Cándido eran las opciones que podían dejar el equipo para abrir el espacio necesario para Borja, pero ninguna de las bajas se concretó.

Con el paso de los días, ninguna de las dos salidas pudo concretarse y la situación comenzó a complicar la incorporación de Borja. El delantero permaneció a la espera de que Cruz Azul pudiera liberar el espacio necesario para registrarlo, pero finalmente decidió no continuar esperando.

A pesar de que todo estaba preparado para que Borja se convirtiera en futbolista celeste, el colombiano terminó por aceptar una oferta procedente de Emiratos Árabes Unidos y continuó su carrera con el Al-Wasl.

A lo largo de su carrera, Miguel Borja ha disputado un total de 522 partidos y ha marcado 216 goles, cifras que respaldan la experiencia ofensiva con la que cuenta el atacante colombiano.

Sus mejores números los consiguió durante su etapa con River Plate, club con el que logró marcar 62 tantos. En su etapa más reciente con Al-Wasl, Borja también ha conseguido mantener presencia frente al arco rival. Con el conjunto de Emiratos Árabes Unidos ha marcado un total de ocho goles en 16 partidos. Estos números forman parte del perfil de un delantero que ahora podría convertirse en una de las opciones del América para reforzar su ataque.

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Miguel Borja competiría con Henry Martín y Alejandro Cárdenas

Desde hace semanas, Guillermo Almada buscaba un delantero para reforzar al América y aumentar las opciones en esa posición. La llegada de Borja le permitiría contar con una alternativa para competir por el puesto con Henry Martín y Alejandro Cárdenas. El colombiano estaría cerca de concretar así su regreso a la Liga MX, meses después de que su llegada a Cruz Azul se frustrara por la falta de una plaza de extranjero.

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