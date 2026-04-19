Mateo Chávez se une a la lista de mexicanos que han sido campeones en Europa

Todos los mexicanos que han ganado un título en Europa; el lateral azteca conquistó su primer título en el Viejo Continente con la camiseta del AZ Alkmaar

Los mexicanos que han brillado en Europa | Imago 7 | AFP | Reuters

Mateo Chávez se sumó a la lista de campeones mexicanos en Europa. El AZ Alkmaar conquistó la Copa de los Países Bajos tras golear 5-1 al NEC en la final. El lateral mexicano, incorporado en el verano de 2025, firmó así su primer campeonato en el fútbol del Viejo Continente y se integró a un grupo histórico de futbolistas nacionales con títulos en Europa.

Chávez no tuvo minutos en la final, pero su participación en el camino del equipo hacia el título fue fundamental. Fue titular en la segunda ronda ante el PEC Zwolle, en los octavos de final frente al Ajax y en los cuartos de final contra el Twente. En la semifinal, tampoco pudo tener participación por una lesión en el hombro.

El título del AZ Alkmaar coloca a Chávez dentro del destacado grupo de futbolistas. Su logro se suma a una lista que abarca desde figuras históricas hasta futbolistas activos, ampliando el registro de jugadores mexicanos con campeonatos importantes en competiciones oficiales del Viejo Continente.

Los mexicanos que brillaron en el Viejo Continente

Hugo Sánchez representa el punto de partida dentro de la élite. Su impacto en España no se limita a los trofeos individuales como el histórico pentapichichi. El delantero conquistó cinco ligas consecutivas con el Real Madrid. A ese dominio doméstico se suma su título de Copa del Rey con el Atlético de Madrid en 1985, antecedente directo de su salto al máximo nivel competitivo.

Rafael Márquez elevó esa herencia a un plano continental. Su paso por el FC Barcelona lo convirtió en el mexicano con el palmarés europeo más destacado, al conquistar dos UEFA Champions League y cuatro ligas españolas. En la final de París 2006 disputó los 90 minutos, estableciendo un precedente para el fútbol mexicano en la máxima competencia de clubes.

En Inglaterra, Javier Hernández consolidó su lugar dentro de un sistema dominante con el Manchester United. Bajo el mando de Alex Ferguson, sumó dos Premier League y tres Community Shield, con una producción ofensiva constante que le permitió participar en momentos decisivos. Posteriormente, también formó parte del Sevilla que conquistó la UEFA Europa League 2019/2020.

Alemania también registra uno de los hitos más sólidos del fútbol mexicano. Pavel Pardo y Ricardo Osorio fueron titulares en el VfB Stuttgart campeón de la Bundesliga 2006/2007, con roles definidos en mediocampo y defensa que sostuvieron el equilibrio competitivo del equipo. Años más tarde, Marco Fabián y Carlos Salcedo integraron el Eintracht Frankfurt que ganó la DFB Pokal en 2018.

La Liga de Portugal se consolidó como plataforma de títulos para el balompié azteca. Héctor Herrera fue capitán del FC Porto campeón de liga en 2018, con un gol decisivo ante el Benfica que definió la competición, antesde ganar LaLiga con el Atlético de Madrid. Jesús Corona amplió ese dominio con tres ligas, dos copas y dos supercopas, además de ser nombrado mejor jugador de la temporada 2019/2020. Raúl Jiménez, con el Benfica, aportó goles importantes en la obtención de dos ligas y dos copas.

Feliz de ser parte de este gran equipo, que luchó partido a partido como una gran familia 🔴⚪️ Esto es el @atleticodemadrid ❤️ Toca disfrutarlo que no todos los días se es campeón de @LaLiga 🏆 #AúpaAtleti pic.twitter.com/4KIUmFpmpe — Héctor Herrera (@HHerreramex) May 24, 2021

En los Países Bajos, el impacto mexicano ha sido importante durante todo el Siglo XXI. Carlos Salcido abrió el camino en el PSV con dos ligas consecutivas, mientras Andrés Guardado, con el mismo club, asumió el liderazgo en el mediocampo para repetir títulos entre 2014 y 2016. Héctor Moreno sumó campeonatos con AZ Alkmaar y los Granjeros, y más recientemente, Hirving Lozano fue determinante en el título del PSV 2017-2018 antes de ganar la Serie A con el Napoli.

La nueva generación mantiene esa tendencia. Edson Álvarez ganó dos ligas con el Ajax como eje del mediocampo, mientras Santiago Giménez fue clave en el título del Feyenoord 2022/2023 con una producción goleadora determinante.

Fuera de los focos principales, el éxito también se ha distribuido en otras ligas europeas. Nery Castillo acumuló títulos en Grecia y Ucrania, Orbelín Pineda lideró al AEK Atenas campeón de liga y copa, y jugadores como Gerardo Arteaga, Rodrigo Huescas o Raúl Gudiño han sumado campeonatos en Bélgica, Dinamarca y Chipre. Estos escenarios amplían el mapa de influencia mexicana en el continente.

Todos los mexicanos que han sido campeones en Europa

José Ramón Sauto | LaLiga 33/34, 35/36

| LaLiga 33/34, 35/36 José Borbolla | LaLiga 45/46

| LaLiga 45/46 Hugo Sánchez | LaLiga 85/86, 86/87, 87/88, 88/89, 89/90 | Europa League 85/86 | Copa del Rey 84/85, 88/89 | Supercopa de España 88/89, 89/90, 90/91

| LaLiga 85/86, 86/87, 87/88, 88/89, 89/90 | Europa League 85/86 | Copa del Rey 84/85, 88/89 | Supercopa de España 88/89, 89/90, 90/91 Rafa Márquez | Champions League 05/06, 08/09 | LaLiga 04/05, 05/06, 08/09, 09/10 | Ligue 1 99/00 | Mundial de Clubes 2010 | Copa del Rey 08/09 | Copa de la Liga de Francia 02/03 | Supercopa de España 05/06, 06/07

| Champions League 05/06, 08/09 | LaLiga 04/05, 05/06, 08/09, 09/10 | Ligue 1 99/00 | Mundial de Clubes 2010 | Copa del Rey 08/09 | Copa de la Liga de Francia 02/03 | Supercopa de España 05/06, 06/07 Nery Castillo | Liga de Grecia 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 | Copa de Grecia 2005, 2006 | Liga de Ucrania 07/08 | Copa de Ucrania 07/08

| Liga de Grecia 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 | Copa de Grecia 2005, 2006 | Liga de Ucrania 07/08 | Copa de Ucrania 07/08 Carlos Salcido | Eredivisie 06/07, 07/08 | Supercopa de Países Bajos 2009

| Eredivisie 06/07, 07/08 | Supercopa de Países Bajos 2009 Pavel Pardo | Bundesliga 06/07 | UI Cup 08/09

| Bundesliga 06/07 | UI Cup 08/09 Ricardo Osorio | Bundesliga 06/07 | UI Cup 08/09

| Bundesliga 06/07 | UI Cup 08/09 Héctor Moreno | Eredivisie 08/09, 15/16 | Supercopa de Países Bajos 2010

| Eredivisie 08/09, 15/16 | Supercopa de Países Bajos 2010 Omar Bravo | UI Cup 08/09

| UI Cup 08/09 Francisco Javier Rodríguez | Supercopa de Países Bajos 2009

| Supercopa de Países Bajos 2009 Jonathan dos Santos | Champions League 10/11 | LaLiga 09/10, 10/11, 12/13 | Supercopa de la UEFA 11/12 | Mundial de Clubes 2010, 2012 | Supercopa de España 09/10, 10/11, 11/12, 13/14 | Copa del Rey 11/12

| Champions League 10/11 | LaLiga 09/10, 10/11, 12/13 | Supercopa de la UEFA 11/12 | Mundial de Clubes 2010, 2012 | Supercopa de España 09/10, 10/11, 11/12, 13/14 | Copa del Rey 11/12 Javier Hernández | Premier League 10/11, 12/13 | Europa League 19/20 | Community Shield 10/11 | Mundial de Clubes 2014

| Premier League 10/11, 12/13 | Europa League 19/20 | Community Shield 10/11 | Mundial de Clubes 2014 Efraín Juárez | Copa de Escocia 10/11

| Copa de Escocia 10/11 Andrés Guardado | Copa del Rey 21/22 | Eredivisie 14/15, 15/16 | Supercopa de Países Bajos 2016, 2017 | Segunda División de España 11/12

| Copa del Rey 21/22 | Eredivisie 14/15, 15/16 | Supercopa de Países Bajos 2016, 2017 | Segunda División de España 11/12 Rogelio Funes Mori | Liga de Portugal 13/14 | Copa de Portugal 2014 | Copa de la Liga de Portugal 13/14

| Liga de Portugal 13/14 | Copa de Portugal 2014 | Copa de la Liga de Portugal 13/14 Héctor Herrera | LaLiga 20/21 | Liga de Portugal 17/18 | Supercopa de Portugal 2014, 2019

| LaLiga 20/21 | Liga de Portugal 17/18 | Supercopa de Portugal 2014, 2019 Raúl Jiménez | Supercopa de España 14/15 | Liga de Portugal 15/16, 16/17 | Copa de Portugal 16/17 | Copa de la Liga de Portugal 15/16 | Supercopa de Portugal 2017, 2018

| Supercopa de España 14/15 | Liga de Portugal 15/16, 16/17 | Copa de Portugal 16/17 | Copa de la Liga de Portugal 15/16 | Supercopa de Portugal 2017, 2018 Alan Pulido | Liga de Grecia 2016

| Liga de Grecia 2016 Miguel Layún | Liga de Portugal 17/18

| Liga de Portugal 17/18 Diego Reyes | Liga de Portugal 17/18

| Liga de Portugal 17/18 Jesús Manuel Corona | Liga de Portugal 17/18, 19/20, 21/22 | Copa de Portugal 2020, 2022 | Supercopa de Portugal 2019, 2021

| Liga de Portugal 17/18, 19/20, 21/22 | Copa de Portugal 2020, 2022 | Supercopa de Portugal 2019, 2021 Hirving Lozano | Serie A 22/23 | Coppa Italia 19/20 | Eredivisie 17/18, 23/24, 24/25

| Serie A 22/23 | Coppa Italia 19/20 | Eredivisie 17/18, 23/24, 24/25 Marco Fabian | DFB Pokal 17/18 | Liga de Andorra 23/24

| DFB Pokal 17/18 | Liga de Andorra 23/24 Carlos Salcedo | DFB Pokal 17/18

| DFB Pokal 17/18 Raúl Gudiño | Liga de Chipre 17/18

| Liga de Chipre 17/18 Guillermo Ochoa | Copa de Bélgica 2018

| Copa de Bélgica 2018 Edson Álvarez | Eredivisie 20/21, 21/22 | Copa de los Países Bajos 20/21

| Eredivisie 20/21, 21/22 | Copa de los Países Bajos 20/21 Eugenio Pizzuto | Ligue 1 20/21

| Ligue 1 20/21 Gerardo Arteaga | Copa de Bélgica 2021

| Copa de Bélgica 2021 Erick Gutiérrez | Copa de Países Bajos 21/22, 22/23 | Supercopa de Países Bajos 2023

| Copa de Países Bajos 21/22, 22/23 | Supercopa de Países Bajos 2023 Richard Ledezma | Eredivisie 23/24, 24/25 | Copa de Países Bajos 21/22 | Supercopa de Países Bajos 2023

| Eredivisie 23/24, 24/25 | Copa de Países Bajos 21/22 | Supercopa de Países Bajos 2023 Santiago Gimenez | Eredivisie 22/23 | Copa de Países Bajos 23/24 | Supercopa de Países Bajos 2025

| Eredivisie 22/23 | Copa de Países Bajos 23/24 | Supercopa de Países Bajos 2025 Orbelín Pineda | Liga de Grecia 2023 | Copa de Grecia 2023

| Liga de Grecia 2023 | Copa de Grecia 2023 Jorge Sánchez | Copa de Portugal 2024

| Copa de Portugal 2024 Rodrigo Huescas | Liga de Dinamarca 24/25 | Copa de Dinamarca 24/25

| Liga de Dinamarca 24/25 | Copa de Dinamarca 24/25 Mateo Chávez | Copa de Países Bajos 25/26

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