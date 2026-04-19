Mateo Chávez se corona con el AZ Alkmaar en la Copa de los Países Bajos

El defensor mexicano no tuvo minutos en la victoria ante el NEC Nijmegen

Festejo en Alkmaar. El AZ, conjunto donde milita el defensa mexicano Mateo Chávez, acaba de conseguir la Copa de los Países Bajos luego de imponerse 5-1 al NEC Nijmegen gracias al doblete de Sven Mijnans y a los goles de Mees de Wit, Kees Smit y Troy Parrot siendo este su quinto título de este torneo.

El lateral mexicano no tuvo actividad en este partido luego de recibir una dura entrada en los cuartos de final de la Conference League. En aquella jugada, Vinicius Tobias del Shakhtar Donetsk impactó con los tachones en la pierna derecha de Chávez, provocando su caída con evidentes gestos de dolor. La acción no fue sancionada ni revisada por el VAR, lo que dejó fuera de la final de la Copa de los Países Bajos al exjugador de Chivas.

En el terreno de juego, el AZ no tardó en imponer condiciones. Fue al minuto 32 cuando Mees de Wit apareció dentro del área tras un desborde por izquierda para empujar el balón y abrir el marcador. El gol reflejaba lo que ya se veía en la cancha, con un equipo dominante que controlaba el ritmo ante un NEC sin respuesta.

La ventaja se amplió en el segundo tiempo. Al 67’, Mijnans encontró espacio en el centro del área y definió con precisión para el 2-0. Apenas cinco minutos después, Peer Koopmeiners se sumó a la fiesta con el tercer tanto, prácticamente sentenciando el encuentro y dejando sin margen de reacción al rival.

El NEC logró descontar mediante Koki Ogawa, quien remató de cabeza tras un tiro de esquina, generando algo de tensión en los minutos finales. No obstante, el AZ respondió de inmediato con el tanto de Kees Smit para el 4-1, recuperando la tranquilidad y reafirmando su superioridad en la final.

Ya en el tiempo agregado, Troy Parrott puso el 5-1 definitivo para sellar una goleada que no dejó dudas. Con este resultado, el AZ Alkmaar se proclamó campeón y Mateo Chávez, pese a no jugar la final, se convirtió en el primer mexicano en ganar un título en Europa en la temporada, además de sumar el primer trofeo de clubes en su carrera profesional.

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